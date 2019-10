Biologische landbouw kan CO2-uitstoot verhogen

Overstappen op 100% biologische landbouw kan de CO2-uitstoot verhogen

Dat stellen Britse onderzoekers in een nieuw verschenen publicatie in Nature. Doordat de opbrengst lager wordt, moet in sommige gevallen voedsel geïmporteerd worden. Daardoor is de netto-uitstoot hoger.

Situatie in Engeland en Wales

De onderzoekers van Cranfield University keken naar de situatie in Engeland en Wales. Daar leidt een overstap naar volledig biologische landbouw volgens hen tot een lagere directe uitstoot, maar ook tot een 40% lagere voedselopbrengst. Zonder dieetaanpassingen zou er dan meer geïmporteerd moeten worden.

Stijging van 21%

Dat betekent meer uitstoot van schepen, vrachtwagens en vliegtuigen en meer grasland (dat CO 2 opneemt) dat wordt omgeploegd voor de teelt van voedselgewassen. Door de extra import kan volgens de onderzoekers de gemiddelde uitstoot met 21% stijgen ten opzichte van de reguliere landbouwmethoden.

Dieetaanpassing

Biologische landbouw leidt normaal gesproken tot een lagere uitstoot: 20% minder voor gewassen en 4% minder voor vee. De opbrengst wordt echter lager omdat gewassen minder stikstof krijgen, zegt Adrian Williams, lector Landbouwmilieusystemen aan Cranfield University. ”De meststoffen moeten vooral komen uit vruchtwisseling of mest van grazende dieren.”

Bij een volledig biologisch scenario in Engeland en Wales is een netto-reductie van de uitstoot van broeikasgassen alleen mogelijk als de opbrengst van de biologische landbouw sterk verhoogd wordt en als mensen hun dieet drastisch aanpassen, zeggen de onderzoekers.

De biologische consument van nu staat niet model voor de rest van het land

Guy Kirk, hoogleraar Bodemsystemen aan Cranfield University

Verbeterde biodiversiteit