Actievoerders in gesprek met Schouten

Actievoerders van Farmers Defence Force en Agractie zijn woensdag 30 oktober in gesprek met minister Carola Schouten van Landbouw.

Dit was naar aanleiding van het boerenprotest op 1 oktober in Den Haag. Ze zegde toen toe om met de boeren in gesprek te gaan. De boeren zullen Schouten herinneren aan het statement dat op die eerste landelijke actiedag is gemaakt. Ook de verdere vorderingen in met name het stikstofdossier zullen hierbij aan de orde komen. Namens Agractie zitten oprichter en schapenhouder Bart Kemp en jonge boerin Anja Henken aan tafel bij de minister.

Herwaardering van de landbouw

Agractie heeft als kernpunten van het overleg herwaardering van de landbouw door het verhogen van het kennisniveau bij de consument over de sector en herkomst van voedsel. Ook willen ze meer Nederlandse producten in de winkels. Daarnaast benoemt Agractie bij het ministerie ‘verschillende concrete knelpunten in de agrarsiche sector’. Agractie staat positief tegenover het overleg en vindt dat het redelijke eisen stelt, die binnen de gekozen lijn van het ministerie past.

Namens Farmers Defence Force schuiven bestuursleden Jeroen van Maanen en Mark van den Oever aan bij de minister. De boeren willen nog niets kwijt over de inhoud van het gesprek.