‘Aanzienlijke’ schade Malieveld door trekkers

Boeren hebben woensdag 16 oktober met hun trekkers ‘aanzienlijke schade’ veroorzaakt aan het Malieveld in Den Haag, constateert eigenaar Staatsbosbeheer (SBB) op de dag na het grote boerenprotest.

De overheidsdienst die het veld beheert, gaat met een aannemer bekijken wat er moet gebeuren om die schade te herstellen.

Onduidelijk voor wie de kosten zijn

Wanneer er meer duidelijkheid is over de kosten, gaat SBB met ‘de verantwoordelijke partijen’ in gesprek over de rekening. Of dat de boeren zijn of bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Met SBB was vooraf niets afgesproken over gebruik van het Malieveld door de boeren. De gemeente stelde woensdag dat ‘was voorzien’ dat boeren op het Malieveld hun tractor zouden parkeren.

Het grasveld is op diverse plekken “flink kapotgereden” en aan de randen van het terrein, tussen de bomen, hebben trekkers diepe bandensporen getrokken, volgens de beheerder. Ook zou de bodem aangedrukt zijn door de trekkers. - Foto: ANP

Voorstelling Cirque du Soleil afgelast

Op het veld staat sinds enkele dagen ook de tent van het beroemde Cirque du Soleil. Dat zag zich genoodzaakt de voorstelling van woensdagavond af te blazen. Zo’n 3.000 bezoekers kregen hun geld terug. “De eerste prioriteit is om de toegangsweg naar Cirque du Soleil schoon te maken, zodat de voorstelling vanavond wél door kan gaan”, laat SBB weten. Het is nog onbekend hoe organisator Mojo met de financiële schade zal omgaan.

Malieveld vorig jaar opgeknapt

Het grote Haagse grasveld is vorig jaar nog flink opgeknapt, onder andere met een verstevigde grasmat en een gedeeltelijk nieuw drainagesysteem met een ondergrond. “Het terrein wordt intensief gebruikt. Verwacht mag worden dat gebruikers er netjes en respectvol mee omgaan”, aldus SBB.