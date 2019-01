Prijskaartje extreem weer: $ 160 miljard in 2018

Natuurrampen hebben afgelopen jaar voor $ 160 miljard (€ 140 miljard) wereldwijd aan schade veroorzaakt.

Dat blijkt uit cijfers van verzekeringsreus Munich Re. Over de hele wereld betaalden verzekeringsmaatschappijen vorig jaar samen $ 80 miljard aan schadeclaims ten gevolge van natuurrampen. Dat is weliswaar minder dan de $ 140 miljard van het absolute recordjaar 2017, maar nog steeds ruim het dubbele van het gemiddelde in de voorbije decennia.

29 natuurrampen in 2018

Herverzekeraar Munich Re telde vorig jaar 29 natuurrampen die voor meer dan een miljard schade veroorzaakten. Tropische stormen waren samen goed voor $ 57 miljard aan schade, met name de orkanen Michael en Florence in de VS en tyfoons Jebi en Mangkhut in Azië.

Europa en de VS

Europa kreunde dan weer onder een ernstige aanhoudende droogte met bosbranden en landbouwschade tot gevolg. De totale schade daarvan komt op zo’n $ 3,9 miljard. En maar een fractie daarvan – $ 280 miljoen – werd gedekt door de verzekering, omdat Europese boeren zich doorgaans niet verzekeren tegen droogte.

Europa kreunde vorig jaar onder een ernstige aanhoudende droogte. - Foto: Hans Prinsen

Duurste natuurrampen in Verenigde Staten

De duurste natuurrampen gebeurden in de VS: de Camp-bosbrand in Californië alleen al veroorzaakte voor $ 16,5 miljard aan schade, waarvan er $ 12,5 miljard verzekerd was. En orkaan Michael was goed voor $ 16 miljard schade, waarvan $ 10 miljard gedekt door de verzekering.

Significante toename van droge, hete zomers

“Uit onze cijfers blijkt dat de bosbranden in Californië dramatisch zijn toegenomen in de voorbije jaren”, zegt Ernst Rauch, hoofd Klimaat en Geowetenschappen bij Munich Re. “Tegelijk zagen we een significante toename van droge, hete zomers, een belangrijke factor bij bosbranden. Veel wetenschappers zien de link tussen die ontwikkeling en de oprukkende klimaatverandering. De schade wordt nog erger door andere ontwikkelingen, zoals groeiende nederzettingen vlakbij wouden.”

De bosbranden in Californië zijn dramatisch toegenomen in de voorbije jaren. - Foto: EPA

Verzekeringssector zenuwachtig

De toenemende schade maakt de verzekeringssector zenuwachtig. “2018 telde verschillende grote natuurrampen met veel verzekerde schade”, zegt Torsten Jeworrek, bestuurder bij Munich Re. “Onder meer de ongewone combinatie van tropische cyclonen in zowel de VS als Japan, terwijl herfstbranden delen van Californië vernielden. Dergelijke enorme bosbranden komen steeds vaker voor als gevolg van de klimaatverandering. Er is dringend actie nodig wat betreft de bouwvoorschriften en ruimtelijke ordening om de verliezen te beperken.”

Volgens Jeworrek moeten verzekeraars zich beter voorbereiden. “Gezien de hogere frequentie van buitengewone rampen en de mogelijke verbanden ertussen, moeten verzekeraars onderzoeken of de gebeurtenissen van 2018 al te voorspellen waren in hun modellen en of ze hun risicobeheer niet moeten aanpassen.”