‘Post-brexit’ keurpunt Brits vee niet aangevraagd

Bij een zogenoemde harde brexit kan er geen Brits vee per schip meer geïmporteerd worden zonder keurpunt in Nederland. Een aanvraag voor zo’n keurpunt is nog niet gedaan.

Het bedrijfsleven heeft nog geen verzoek ingediend voor een keurpunt voor de import van levend vee uit Groot-Brittannië. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Bij brexit geen vee-import per schip

Als er geen deal komt over de brexit en er per 30 maart een harde brexit komt, kan geen levend vee geïmporteerd worden per schip, omdat er geen keurpunt is. Op luchthaven Schiphol en Maastricht Airport zijn er wel keurpunten voor de import van vee van buiten de EU.

Als er wel een akkoord komt over de brexit, zal er sprake zijn van een overgangstermijn, waardoor er tot en met 2020 of uiterlijk tot en met 2022 wel levend vee geïmporteerd kan worden via de havens.

Initiatief keurpunt ligt bij bedrijfsleven

Schouten zegt bereid te zijn om met de NVWA mee te werken aan het inrichten van een keurpunt, maar dat het initiatief hiervan nadrukkelijk bij het bedrijfsleven ligt. Het bedrijfsleven is verantwoordelijk voor de bouw en inrichting van de inspectieposten. Vanwege de onzekerheid of de inspectieposten straks ook echt nodig zijn, is er nog weinig voortgang in de inrichting van een dergelijk keurpunt.

De Europese Commissie heeft laten weten de EU-lidstaten, waar mogelijk, te ondersteunen bij het zoeken naar een oplossing. Aanvragen voor een nieuwe inspectiepost kunnen behandeld worden als ze uiterlijk 15 februari 2019 ingediend zijn bij de Europese Commissie. Schouten wil met de Europese Commissie in gesprek over de keurpunten. In geen van de Europese lidstaten is een keurpunt voor vee bij een zeehaven.