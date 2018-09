Meer winst en omzet voor Cargill

Cargill boekte in het eerste kwartaal van boekjaar 2019 meer winst en omzet dan het jaar ervoor.

De nettowinst oversteeg de $ 1 miljard. Dat gebeurde niet eerder in een eerste kwartaal. De winst steeg met 5% ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de resultaten die het bedrijf donderdag bekend maakte. Cargill, een van de grootste particuliere agriconcerns ter wereld, wist ook de omzet te verhogen van $ 27,3 miljard naar $ 28,7 miljard.

Cargill doorstaat handelsconflict goed

De goede resultaten werden gedreven door een grote vraag naar rundvlees. Daartegenover stond een minder goede markt voor kalkoenvlees vanwege een overschot. De winst in de diervoedingsbranche bleef achter bij vorig jaar vanwege hogere grondstofkosten, lagere verkoopvolumes en druk om de prijzen te verlagen in diverse landen. De handel en verwerking van agrarische grondstoffen verliep goed, ondanks economische onzekerheid en moeilijke weersomstandigheden. Cargill weet het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China goed te doorstaan, beter dan bijvoorbeeld concurrent Bunge, doordat het sterk is in de vlees- en ingrediëntenbusiness.

Reputatie van de Verenigde Staten

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten liet de CEO van Cargill, David MacLennan, in een interview met persbureau Bloomberg weten bezorgd te zijn over het conflict. Volgens hem kan het veel impact hebben op de reputatie van de Verenigde Staten als betrouwbare handelspartner. “We zijn een Amerikaans bedrijf; we begrijpen wat de redenen zijn achter sommige beslissingen, maar we denken dat er andere tactische mogelijkheden zijn om de handelsrelaties te verbeteren”, aldus de CEO.

Alternatieve eiwitten

Tijdens het interview gaf hij ook aan open te staan voor grote overnames. Hij ziet vooral heil in de groeiende vraag naar alternatieve eiwitten. Om te kunnen blijven voldoen aan de wensen van consumenten, die zich steeds bewuster worden van gezondheid, zal Cargill zich ook in die business moeten begeven, aldus MacLennan.