Gemiddelde grondprijs in Nederland stabiel

Extreme prijzen betaald voor bouwland in Zeeland en Flevoland.

Landelijk beweegt de gemiddelde grondprijs amper. Lokaal wordt hier en daar extreem diep in de buidel getast om een stuk landbouwgrond te bemachtigen. Het gaat dan vaak om goede grond, geschikt voor meerdere teelten en in de buurt van toekomstbestendige grondgebonden bedrijven.

De gemiddelde grondprijs in Nederland, in de eerste 8 maanden van dit jaar, is zo’n € 60.000 per hectare. Dit is vergelijkbaar met dezelfde periode vorig jaar, aldus cijfers van het Kadaster. De gemiddelde prijs voor grasland steeg in genoemde periode iets tot € 56.000 per hectare. Bouwland werd juist goedkoper.

Prijs bouwland schiet omhoog

Grondprijzen vergelijken op basis van maandcijfers laat een ander beeld zien. De gemiddelde prijs voor bouwland in de maand augustus schiet met ruim € 20.000 per hectare omhoog naar een gemiddelde prijs van € 83.000 per hectare, vergeleken met de maand daarvoor. In juli was de gemiddelde prijs € 62.000. Volgens het Kadaster wordt deze uitschieter veroorzaakt door een select aantal transacties in augustus. Van de 295 hectare akkerland die is verhandeld in de vorige maand, is 30 hectare verkocht voor een zeer hoge prijs per hectare. Het gaat om transacties in Flevoland en in Zeeland. Dit zorgt voor een sterkte toename van het landelijk gemiddelde, aldus het Kadaster.

Zo’n uitschieter was ook te zien in augustus vorig jaar. Toen werd in Flevoland bij een enkele transacties meer dan een ton per hectare betaald.

Gemiddelde prijs in augustus € 61.000

Volgens maandcijfers van het Kadaster ligt de landelijke gemiddelde grondprijs in augustus dit jaar op € 61.000. Dat is ongeveer € 2.000 meer dan een maand daarvoor. De prijs voor grasland ligt nu op zo’n € 55.000 per hectare. Een kleine daling vergeleken met juli.

De handel in grasland nam af. Bij het Kadaster kwamen in de eerste 6 maanden van dit jaar 1.490 transacties binnen van grasland. In dezelfde periode vorig jaar was dat 1.730; een afname van 14%. Belangrijkste oorzaak is de invoering van fosfaatrechten. Volgens deskundigen hebben melkveehouders zich de afgelopen maanden meer gericht op fosfaatrechten en in mindere mate op grond.