Ernstige geurhinder agrarische sector afgenomen

De agrarische sector in Nederland behoort niet meer tot de belangrijkste bronnen van geurhinder.

In 2016 had 13% van de Nederlanders in zijn of haar woonomgeving last van geurhinder van agrarische bedrijven. Met dit percentage behoort de agrarische sector niet meer tot de belangrijkste bronnen van geurhinder.

Geurhinder door agrarische sector gehalveerd

De ernstige geurhinder door de agrarische sector is sinds 1993 gedaald van 5% naar 2,5%. Dat blijkt uit het rapport ‘Beleving Woonomgeving in Nederland. Inventarisatie Verstoringen 2016’, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) regelmatig laat uitvoeren door het RIVM over de beleving van de woonomgeving.

Geuren veroorzaakt door de buren zijn met afstand de belangrijkste oorzaak van de hinder. Bovenaan de lijst ‘geur-irritaties’ staan BBQ en vuurkorven (20%), woningen van buren (16%) en open haarden en allesbranders 15%.

Meeste geurhinder in noordelijke provincies

De agrarische geurhinder per provincie toont aan dat ernstige geurhinder door de agrarische bedrijven en het uitrijden van mest het hoogste is in de noordelijke provincies: Groningen (5,5%), Friesland (4,8%) en Drenthe (4,1%). Onderaan de lijst staan Utrecht met 1,3% en Zuid-Holland met 1,5%.

Daarbij valt op dat bijna een derde (29%) van de inwoners van Zeeland minstens enige geurhinder door de landbouw ervaart, terwijl het landelijk percentage blijft steken op 13%. Groningen staat op eerbiedwaardige afstand bij ‘enige geurhinder’ op de tweede plaats met 19,4%.

Overigens is het verschil tussen het landelijke gemiddelde van ernstige geurhinder (2,5%) en de beleving van de inwoners van Zeeland niet opvallend verschillend. 3,0% van de Zeelanders ervaren ernstige geurhinder.