Westnijlvirus vastgesteld in Duitsland

In de dierentuin van het Duitse Halle, in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt is Westnijlvirus aangetroffen bij 2 uilen. Dat meldt de werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Het is voor het eerst dat dit virus, dat vooral in Afrika voorkomt, in Duitsland wordt aangetroffen. In Europa is het virus eerder gevonden in landen rondom de Middellandse Zee.

Het Friedrich Loeffler Instituut (FLI) in Duitsland onderzoekt de herkomst van het virus. De getroffen uilen zijn in Duitsland geboren. Wel zijn in het hele land dode vogels gevonden met een virus dat verwant is aan het Westnijlvirus.

Meldingsplichtige ziekte

Het Westnijlvirus is een meldingsplichtige ziekte die bij vogels, paarden en ook bij mensen voor kan komen. De ziekte veroorzaakt meestal weinig ziekteverschijnselen, maar kan in uitzonderlijke gevallen dodelijk zijn. De ziekte wordt verspreid via muggen. In de Verenigde Staten zijn diverse grote uitbraken geweest met het virus, waardoor in 2007 121 mensen overleden. Tot 2004 zijn er in de VS 15.000 paarden omgekomen door het virus. Sindsdien is voor paarden een vaccin beschikbaar.

Blauwtong

Westnijlvirus wordt door virologen nauwlettend in de gaten gehouden, omdat het bij de virussen hoort die via muggen verspreid worden en hier normaal niet voorkomen. Blauwtong behoort ook tot deze virussen.

Voor de Nederlandse veehouderij vormt Westnijlvirus geen groot risico. Er zijn geen negatieve gevolgen bekend bij herkauwers, al kunnen runderen, varkens, schapen en kippen wel drager zijn van het virus. Ze worden er echter niet ziek van.