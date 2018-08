Provincie Utrecht zet in op circulaire landbouw

De provincie Utrecht wil intensieve bedrijven niet weren, maar wel inzetten op circulaire landbouw.

De provincie Utrecht wil de huidige intensieve veebedrijven, groot of klein, niet actief weren of wegwerken. Dat blijkt uit de landbouwvisie van de provincie Utrecht. De woordvoerder van de provincie nuanceert hiermee de berichten in de landelijke media. Het AD meldde begin augustus dat Utrecht wil dat grote veebedrijven uit de provincie verdwijnen.

Circulaire landbouw

De provincie Utrecht wil een circulaire landbouw, landbouwbedrijven met korte afstanden voor transport van voer, mest en dieren. “Circulariteit is niet afhankelijk van de bedrijfsgrootte, in principe kan elk bedrijf circulair zijn”, aldus de woordvoerder van de provincie, die aangeeft dat zowel op bedrijfsniveau als op lokaal of regionaal niveau verbeteringen mogelijk zijn. Als voorbeeld wordt aangehaald het meer samenwerken met akkerbouwbedrijven in de omgeving en het optimaal gebruik maken van restproducten uit de voedingsindustrie.

Geen verplichte inkrimping intensieve bedrijven

De provincie wil geen verplichte inkrimping of het weren van grote (intensieve) bedrijven, maar wil inspelen op kansen die ontstaan bij het stoppen van bedrijven door ondersteuning via het Vrijkomende Agrarische Bebouwing-loket (VAB). De provincie gaat samen met gebiedsraad O-gen en een brede groep afgevaardigden van landbouw-, milieu-, kennisinstellingen en overheden werken aan een langetermijnstrategie.

Voor de provincie staat voorop dat de veehouderijbedrijven steeds een realistisch perspectief geboden moet worden. De lokale afdeling LTO Noord Utrecht en POV moeten de visie op het plan nog uitwerken.

De behandeling en vaststelling van de Utrechtse landbouwvisie in de Provinciale Staten staat gepland voor eind september dit jaar.