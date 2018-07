Landbouwgrond duurder in eerste helft 2018

De gemiddelde grondprijs steeg dit jaar, maar er is nu minder handel, mede vanwege de droogte.

Landbouwgrond in Nederland werd gemiddeld 4% meer waard in de eerste helft van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van het Kadaster, bewerkt door Boerderij.

Gemiddeld lag de grondprijs in de eerste helft van 2018 op afgerond € 60.000 per hectare. In dezelfde periode in 2017 en 2016 was dat respectievelijk € 58.000 en € 57.000 per hectare.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Waarde bouwland plust het meest

Vooral bouwland werd duurder. In de eerste 6 maanden van 2017 lag de gemiddelde prijs van dit grondtype op € 62.000 per hectare. Afgelopen halfjaar lag de prijs 8% hoger, namelijk € 67.000 per hectare. Volgens makelaars betalen akkerbouwers nog altijd een goede prijs, voor kwalitatief goede grond.

Grasland € 2.000 duurder

Ook voor grasland werd gemiddeld meer betaald in het afgelopen halfjaar, vergeleken met dezelfde periode in 2017 en 2016. Opmerkelijk is wel dat vanaf februari dit jaar de gemiddelde prijs van grasland elke maand iets daalt. Het gaat hier om maandcijfers, dus het aantal transacties is beperkt. Uitschieters omlaag of omhoog beïnvloeden het gemiddelde.

Deskundigen op de grondmarkt hebben eerder al laten weten dat de daling waarschijnlijk komt door de handel in fosfaatrechten. Voor 1 januari dit jaar kon nog niet gehandeld worden in fosfaatrechten en werd bij verkoop van grond de waarde van het fosfaatrecht verdisconteerd in de grondprijs. Nu er vanaf dit jaar wel kan worden gehandeld, is dat niet meer het geval.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Rust op de grondmarkt

Veel spektakel op de grondmarkt is er niet te verwachten in deze periode. Traditioneel wordt in de zomermaanden minder grond verhandeld. Door de droogte is er nog minder activiteit op de grondmarkt. De aandacht ligt nu even niet op areaaluitbreiding, maar meer op hoe de gewassen deze periode doorkomen.

“De vraag naar fosfaatrechten is nu ook rustiger. Boeren zijn druk op het land. Ik hoop voor ze dat de gevolgen van de droogte te overzien zijn”, zegt Ard Klijsen, voorzitter van de vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed van makelaarsvereniging NVM.

In het laatste kwartaal van dit jaar zal de handel waarschijnlijk aantrekken. In het laatste kwartaal van 2017 werd ruim 10.000 hectare landbouwgrond verkocht. In het laatste kwartaal van 2016 en 2015 ging het om respectievelijk afgerond 12.000 hectare en bijna 13.000 hectare.