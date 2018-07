Extra budget NVWA niet naar Brexit-kosten

Het extra budget voor de NVWA – jaarlijks € 23 miljoen – wordt niet besteed aan de extra kosten die de NVWA maakt in verband met de Brexit. Dat zegt minister Wopke Hoekstra van Financiën tijdens een debat over de Voorjaarsnota.

VVD‘er Aukje de Vries was bezorgd dat het extra budget voor de keuringsdienst naar deze extra kosten zou gaan, maar die zorg is volgens Hoekstra onterecht. Door de Brexit zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) extra inspecteurs en keuringsdierenartsen moeten inzetten voor de handel met Groot-Brittannië.

Landbouwministerie

Tijdens het debat uitte Denk-Kamerlid Farid Azarkan zijn zorgen over de kosten voor het nieuwe ministerie van landbouw, dat € 200 miljoen in 5 jaar kost. Azarkan vroeg hoe het kan dat eerder is besloten dat het ministerie van landbouw onder een ander ministerie kan worden geschoven, maar dat dit nu weer een apart ministerie moet zijn. Azarkan vindt dat dit de belastingbetaler wel veel geld kost.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) voorafgaand aan het debat over de Voorjaarsnota. - Foto: ANP

Minister Hoekstra zegt dat landbouw heel belangrijk is voor Nederland en dat het voor het internationale aanzien ook van belang is dat er een apart ministerie met een aparte landbouwminister is. Azarkan vindt dit geen goed argument. “Dat was 7 jaar geleden ook zo”, reageert hij. Hij wil een uitgebreide brief van de minister over de kosten en de afwegingen die zijn gemaakt.

Het huidige kabinet heeft besloten dat er weer een apart landbouwministerie moest komen. CDA en ChristenUnie hadden dit in hun verkiezingsprogramma opgenomen.