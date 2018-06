Prijs hectare grasland daalt ruim € 1.000

Grasland bracht in mei dit jaar gemiddeld ruim € 1.000 per hectare minder op, vergeleken met april.

Dit blijkt uit maandcijfers van het Kadaster. In april werd gemiddeld € 56.713 per hectare betaald. In mei was dat € 55.390. Vanaf februari dit jaar daalt de gemiddelde prijs van grasland elke maand iets. Makelaars laten weten dat dit te maken kan hebben met dat de waarde van fosfaatrechten is losgekoppeld van de grondprijs. Voor 1 januari dit jaar kon er nog niet gehandeld worden in fosfaatrechten en werd bij verkoop van grond de waarde van het fosfaatrecht verdisconteerd in de grondprijs. Nu er wel gehandeld kan worden vanaf dit jaar is dat niet meer het geval.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Bouwland iets goedkoper

Net zoals grasland daalt de waarde van bouwland heel iets. In april bracht akkerland ruim € 66.000 per hectare op. Afgelopen maand was dat zo’n € 700 per hectare minder.

De gemiddelde prijs van landbouwgrond in Nederland bleef de afgelopen maand stabiel op € 60.000 per hectare, vergelijkbaar met de eerste 4 maanden van dit jaar.

Grond duurder over langere periode

Kijkend over een langere periode dan blijkt dat landbouwgrond alsmaar duurder wordt. In de eerste 5 maanden van 2016 bracht landbouwgrond gemiddeld net geen € 58.000 per hectare op. In dezelfde periode dit jaar is de waarde van grondprijs gestegen naar gemiddeld € 60.000. Opvallend is dat in de periode 2016 tot en met 2018 (gemiddelde prijs in eerste 5 maanden) vooral grasland duurder werd, namelijk ruim 5% tot € 56.000 per hectare. In die periode steeg de gemiddelde prijs van bouwland met ruim 3%. De landelijke gemiddelde grondprijs steeg 4%.

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Beperkt aantal transacties per maand

Een opmerking over de maandcijfers van het Kadaster is wel op zijn plaats, want incidenteel kan er een sterke fluctuatie in de gemiddelde grondprijzen optreden, aldus Kadaster. Het gaat om relatief weinig transacties per maand. Een uitschieter naar boven of onder kan de gemiddelde prijs sterk beïnvloeden. Dit was duidelijk zichtbaar bij de prijsontwikkeling van bouwland in juli en augustus vorig jaar. Toen waren er in de Flevopolder een aantal transacties van ruim een ton per hectare bouwland.