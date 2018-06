Agrifirm CEO: we moeten net zo slim zijn als Apple

De landbouw moet zijn producten net zo slim gaan vermarkten als Apple, vindt Agrifirm CEO Dick Hordijk.

“Ons grootste probleem is dat we niet weten hoe we voedsel aan de consument moeten verkopen”, stelde hij tijdens een congres van Darling Ingredients op de VIV Europe.

Hij noemde de huidige situatie een gevaarlijk spel. “We kunnen geen voedselketen in Noordwest-Europa hebben waar boeren geen geld verdienen”, aldus Hordijk. “Op een gegeven moment gaat een nieuwe generatie zeggen: daar doe ik het niet voor, voor dat geld kan ik beter bij de McDonalds gaan werken.”

Euroknallers in de supermarkt

Hij sprak er zijn verbazing over uit dat ouders wel zo 500 euro neertellen voor een iPhone voor hun kind, maar voedsel in euroknallers wordt aangeboden in de supermarkt. “We falen daarin als voedselindustrie”, zei hij ronduit.

Hordijk sprak over de toenemende aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel. Zelf heeft hij er twijfels bij of dat de juiste weg is, maar tegelijkertijd erkent hij dat Noordwest-Europa wel die kant op beweegt. “Als Agrifirm geloven we erin dat grondstoffen daar geproduceerd moeten worden waar dit het efficiëntst kan.” Hordijk benadrukte echter dat de sector de wensen van de maatschappij niet naast zich moet neerleggen, ook niet als die niet strijkt met de ratio. “Als het leidt tot consumentenacceptatie zeg ik doe het, maar in goed overleg met retailers over wat haalbaar is.”