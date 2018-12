Econoom: tijd van schaalvergroting voorbij

De tijd van schaalvergroting is voorbij, de nadelen ervan worden groter dan de voordelen. Dat zei econoom Jaap van Duijn op het Nationaal Economisch Landbouwcongres dinsdagmiddag in Amersfoort.

Volgens de econoom is er te veel voedsel, waardoor de prijzen nog altijd laag zijn. Schaalvergroting wordt dan door boeren gezien als de oplossing om nog een fatsoenlijk inkomen uit hun bedrijf te behalen. “Maar de nadelen van een grote hoeveelheid homogeen product zijn te merken aan de prijs.”

De econoom wijst er op dat de prijzen van voedsel al decennialang veel minder hard stijgen dan het algemeen prijspeil en dat is de reden dat boeren nog altijd relatief lage inkomsten hebben. “De economische orde deugt niet. Steeds meer geld in de voedselketen blijft ergens anders dan bij de boer hangen. Degenen die het belangrijkst zijn, worden niet beloond”, aldus van Duijn.

‘Regulering nodig voor land- en tuinbouw

Hij noemt de afschaffing van het melkquotum een ramp voor boeren: “Ik ben een vrijemarkt econoom, maar niet voor de land- en tuinbouw. Daar is regulering nodig. De vrije markt leidt tot wrede aanpassingen”. Hij doelde daarmee op de fosfaatregelingen die werden ingesteld na het afschaffen van het melkquotum.

Ik begrijp niet dat je een bedrijf kunt hebben waarin je compleet afhankelijk bent van één product

Productdifferentiatie, het produceren van een onderscheidend product, is volgens hem de oplossing voor boeren om meer regie te krijgen over de prijs die ze krijgen voor hun producten. “Ik begrijp niet dat je een bedrijf kunt hebben waarin je compleet afhankelijk bent van één product”, aldus de econoom, “productdifferentiatie is de manier om aan de greep van volledige mededinging te ontsnappen.”

Ook Cor Pierik van het CBS ziet uit de cijfers dat de trends van schaalvergroting, intensivering en specialisatie niet meer vanzelfsprekend zijn. De agrarische bedrijven die in de afgelopen tientallen jaren gebleven zijn, zijn volgens hem niet de grootste, de meest gespecialiseerde of de meest extensieve: “Het zijn de bedrijven die zich het beste weten aan te passen en de kracht in het bedrijf optimaal benutten.”