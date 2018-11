Ruud Huirne deels weg bij Rabobank

Ruud Huirne vertrekt als directeur Food & Agri bij Rabobank Nederland.

Per 1 januari krijgt hij de leiding over de activiteiten van de bank op het gebied van verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. Daarnaast gaat hij aan de slag als ondernemer. Met enkele partners gaat hij een bedrijf opzetten in duurzame energie en groene grondstoffen, waar onder meer Bio Energy Coevorden onderdeel van uitmaakt.

Nieuwe balans tussen voedselproductie en natuur

In de strategie van Rabobank staat het duurzaam voeden van de wereld centraal. Daarvoor is een transitie nodig naar een nieuwe balans tussen voedselproductie en natuur, aldus de bank in een persverklaring. De bank werkt daarbij samen met haar klanten en partners, verenigd in AgriNL. Huirne krijgt hierin op deeltijdbasis een rol in als ‘special advisor Food & Agri’ bij de afdeling Communicatie en Corporate Affairs.

AgriTop 50

Tot Huirne in 2012 bij de Rabobank kwam, was hij directeur van het Landbouw Economisch Instituut, het tegenwoordige Wageningen ER. Daarvoor was hij directeur van de Animal Sciences Group. Hij is nog altijd verbonden aan Wageningen, als bijzonder hoogleraar coöperatief ondernemerschap. In 2016 was hij de nummer 1 in de Boerderij AgriTop 50 van meest invloedrijke figuren in de agrosector.

Carin van Huët neemt de huidige taken van Huirne over.