Landbouwareaal Europa flink gedaald

Franse onderzoekers luiden de noodklok. Het areaal landbouwgrond neemt sterk af.

Dat is wereldwijd het geval, maar voornamelijk in de EU. Daarnaast staat de potentieel beschikbare landbouwgrond sterk onder druk als gevolg van erosie. Dat melden Franse onderzoekers van ‘Agrimonde-Terra’ in een recent rapport dat toekomstscenario’s (2050) ontwikkelde voor het mondiale landgebruik en voedselvoorziening.

Wereldbevolking en klimaatverandering

In het veiligstellen van de voedselvoorziening en beschikbaar landbouwareaal spelen de groeiende wereldbevolking en toenemende mate van klimaatverandering een belangrijke rol. Van de OECD-landen is het vooral Europa waarbinnen landbouwgrond de laatste 50 jaar flink is afgenomen (13%). In India was dit 26%, terwijl in Canada/Verenigde Staten het areaal met 6% afnam. Nederland was een van de weinige landen waarin het areaal akkerland is toegenomen. In verreweg de meeste landen nam dit sterk af.

Biodiversiteit onder druk

De biodiversiteit staat eveneens onder druk als gevolg van intensief gebruik van landbouwgrond. Niet alleen de landbouw, maar ook de verstedelijking en ontwikkeling van infrastructuur worden als belangrijke oorzaken genoemd van deze afname in biodiversiteit. De onderzoekers hameren op veranderingen in de huidige bedrijfsvoering om dit proces af te remmen. Agroforestry (boslandbouw) en miniem gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn in hun ogen stappen in de goede richting.

Ingrijpende veranderingen

Met het oog op de toekomst is er volgens de wetenschappers nog een lange weg te gaan om de voedselzekerheid wereldwijd veilig te stellen. In 1 van de 5 scenario’s is dit met het huidige landbouwareaal mogelijk, volgens de wetenschappers. Ingrijpende veranderingen zijn dan echter vereist. De belangrijkste stap is daarbij volgens de onderzoekers het overschakelen naar de consumptie en productie van meer groenten & fruit in plaats van vlees.