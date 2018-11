Belasting weersverzekering in 2020 weg

De assurantiebelasting op de brede weersverzekering wordt afgeschaft, maar pas in 2020.

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft maandag in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt dat het kabinet de belasting wil schrappen. De maatregel kost het kabinet € 6,5 miljoen. Voor boeren en tuinders betekent de vrijstelling van assurantiebelasting een vermindering van de premie van ongeveer 60%.

Subsidie twee derde van de bruto premie

Op de premie voor brede weersverzekering wordt een subsidie gegeven die in de huidige situatie neerkomt op ongeveer twee derde van de bruto premie.

LTO Nederland heeft zwaar ingezet op een vrijstelling van de assurantiebelasting. Tijdens de algemene politieke beschouwing vroegen fractievoorzitters Cees van der Staaij (SGP) en Sybrand Buma van het CDA om een voorziening. Het kabinet nam daarvoor de tijd, mede omdat er complicaties werden voorzien vanuit Brussel.

Staatssteun

Staartsecretaris Snel zal de komende tijd overleggen met de Europese Commissie. Doel van het overleg is te voorkomen dat de Europese Commissie de maatregel als staatssteun beschouwt. Volgens Snel is er twijfel over of de vrijstelling van de assurantiebelasting samen kan gaan met de subsidieregeling voor de premie op de brede weersverzekering.

Meer landen werken met vrijstelling

Het ministerie van Financiën zal op dit punt in Brussel samen optrekken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Nederland is overigens niet de enige lidstaat die de verzekering fiscaal vrijstelt. Slowakije, Tsjechië, Spanje, Frankrijk, Italië en Polen kennen ook een vrijstelling. Het overleg met Brussel is deze week ingezet. Staatssecretaris Snel verwacht dat het overleg nog wel enige tijd vergt. Daarom zal het voorstel pas in het Belastingplan 2020 worden ingediend.

LTO niet blij met ‘late’ invoering

LTO Nederland is tevreden met het voornemen van het kabinet, maar is er niet blij mee dat de vrijstelling pas in 2020 ingaat. “We pleiten met terugwerkende kracht voor afschaffing van de assurantiebelasting”, aldus LTO in een reactie. LTO heeft in de afgelopen maanden hard gelobbyd voor een vrijstelling op de assurantiebelasting.