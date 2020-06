Suiker opnieuw duurder verkocht in EU

De Europese Commissie berekende voor de EU een gemiddelde verkoopprijs van € 379 per ton.

De verkoopprijs voor suiker is in april opnieuw gestegen. De Europese Commissie berekende voor de EU een gemiddelde verkoopprijs van € 379 per ton. Dat is € 4 meer dan in maart. Het is de achtste achtereenvolgende maand dat suiker voor een hogere prijs is verkocht, ondanks de coronacrisis.

Geen daling verkoopprijs suiker door corona

De Europese Commissie berekent iedere maand de gemiddelde verkoopprijs van suiker. De prijs wordt twee maanden later gepubliceerd. Dat de coronacrisis geen dalende verkoopprijs veroorzaakt, komt doordat veel fabrikanten de meeste suiker verkopen in het najaar, tijdens de eerste maanden van de bietencampagne. Die prijzen worden meegenomen in de berekening van de Commissie in de maand dat de suiker wordt geleverd.

De suikerprijs steeg in april ook op de termijnmarkt in Londen. Het eerstaflopende termijncontract (augustus 2020) noteerde op 1 april $ 323,40 per ton witsuiker. Het contract sloot april af met een notering van $ 336,20. In mei en juni steeg de augustus-notering verder naar rond de $ 390.

Suikerprijs per regio

De Commissie berekent de suikerprijs ook per regio, waarbij de EU is ingedeeld in drie regio’s. Suiker bracht in regio 2 (de grote suikerproducerende lidstaten in West-Europa, waaronder Nederland) in april gemiddeld € 371 per ton op. Dat was een stijging van € 7 ten opzichte van maart.

Suiker is het duurst in regio 3 (de suikerimporterende lidstaten in Zuid- en Oost-Europa). Daar kostte suiker in april gemiddeld € 451. Dat is € 6 meer dan in maart. De suikerprijs steeg het minste in regio 1 (Midden- en Noord-Europa). Die ging met € 1 omhoog naar € 384.

Stijgende suikerprijs door oplopende olieprijs

Marktbureau Agritel schrijft de stijgende suikerprijs toe aan de oplopende olieprijs. Daardoor wordt het steeds rendabeler om suiker om te zetten in ethanol. In Brazilië is de ethanolprijs in bijna twee maanden met ruim 30% gestegen.

Bovendien verwacht de International Sugar Organisation (ISO) dat de productie van suiker in dit seizoen 9,3 miljoen ton achterblijft bij het verbruik van rond de 180 miljoen ton. Voor volgend seizoen 2020/2021 verwacht de ISO een tekort van bijna 7 miljoen ton.

In Europa krijgt de suikerprijs ook nog steun doordat de opbrengstverwachtingen voor suikerbieten worden verlaagd vanwege de droogte en schade door insecten door het verbod op neonicotinoïden.

Stijgende suikerprijs goed nieuws voor bietentelers

De verwachting is dat de verkoopprijs van suiker in mei verder is gestegen. In de tweede helft van mei lagen de spotprijzen in regio 2 rond de € 414 en in de zuidelijke lidstaten zelfs op € 500. De Commissie publiceert in juli de gemiddelde verkoopprijs in de maand mei. De stijgende suikerprijs is goed nieuws voor de bietentelers in Europa. Veel bietenprijzen zijn gekoppeld aan de verkoopprijzen van suiker.