HAK luidt noodklok over verduurzaming

Groentefabrikant HAK luidt de noodklok over verduurzaming van het voedselsysteem. Volgens het bedrijf moet er sneller omgeschakeld worden naar duurzamere en lokale teelt en moet de hele keten daarvoor een duit in het zakje doen.

“HAK neemt nu het voortouw, maar we kunnen het niet alleen. We roepen telers, consumenten, supermarkten, producenten en belangenorganisaties op om hun aandeel te leveren en samen te werken”, aldus CEO Timo Hoogeboom.

We halen ons voedsel vaak onnodig van te ver weg en we betalen er te weinig voor

HAK presenteert donderdag zijn maatschappelijk verslag en overhandigt het tevens aan landbouwminister Schouten. In het verslag pleit HAK voor een nieuwe standaard met meer consumptie van groenten en peulvruchten, die lokaal geteeld zijn. “We halen ons voedsel vaak onnodig van te ver weg en we betalen er te weinig voor. Het systeem moet daarom op de schop. Omdat het niet houdbaar is op lange termijn.”

HAK: hoog tijd voor een nieuwe standaard

HAK haalt zo’n 85% van de groenten en peulvruchten van binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in Giessen. “Als het klimatologisch kan, willen we alle bonen en peulvruchten in Nederland of Europa telen. Daarom doen we teeltproeven in Nederland met kidneybonen en kikkererwten, die normaal gesproken vooral in Noord-Amerika en Canada groeien. Dat lijkt goed te lukken.”

Volgens de groentefabrikant ‘is het hoog tijd voor een nieuwe standaard’. Op het gebied van teelt en verwerking heeft HAK de ambitie volgend jaar al zijn Nederlandse groenten en peulvruchten PlanetProof gecertificeerd te hebben.

PlanetProof

“We hebben met onze telers gekeken of we volledig over konden gaan op biologisch, maar dat blijkt niet haalbaar. Er zou een te hoge oogstonzekerheid zijn en de opbrengst zou flink lager zijn. Een duurzame oplossing die op korte termijn wel haalbaar is, is PlanetProof.” De eerste rode kool en spinazie met het keurmerk zijn inmiddels te koop in de winkels.

HAK betaalt zijn telers voor het telen volgens de keurmerkeisen een compensatie, maar ziet dat over het algemeen maar beperkt extra wordt betaald voor PlanetProof-producten door afnemers. “Dat is wel nodig, want alleen dan ontstaat een goed verdienmodel voor de teler. Er is best wat weerstand tegen PlanetProof bij boeren, maar dat is begrijpelijk als er niets tegenover staat. Overigens ervaren wij die niet, maar dat komt waarschijnlijk door de aanpak.”

Meer met supermarkten optrekken

Naast een verandering van de teelt en productie, wil HAK ook op het gebied van gezondheid en consumptie veranderingen teweegbrengen. “In plaats van dat we belerend met het vingertje wijzen en zeggen dat mensen meer groenten en peulvruchten moeten eten, veranderen we het aanbod in de winkel.” Zo ontwikkelde HAK stazakken met groenteschotels en bonenschotels.

Supermarkten kunnen in de plaatsing van de producten in de winkel een grote rol spelen

HAK wil met haar producten de consumptie van plantaardig voedsel stimuleren en tevens bijdragen aan de eiwittransitie. “Een dergelijk eetpatroon is niet alleen gezonder, het is ook veel minder belastend voor de planeet”, aldus Hoogeboom. “Ook hier geldt: we kunnen het niet alleen. Supermarkten kunnen in de plaatsing van de producten in de winkel een grote rol spelen.” Daarom wil HAK de komende jaren meer met supermarkten gaan optrekken.