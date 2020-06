Extreem weer leidt lokaal tot grote schade

Heftige (hagel)buien hebben afgelopen weekeinde in Drenthe, Groningen en Zuid-Holland tot flinke schade in de akkerbouwgewassen geleid. De telefoons van de agrarische schadeverzekeraars staan roodgloeiend.

Een flinke hagelbui over Drenthe en Groningen, op de lijn Assen tot Finsterwolde, ging er over op zaterdag 27 juni. Specialisten spreken over een supercel, een buitengewoon grote onweersbui met daarin grote verschillen in windrichting en -snelheid. Deze bui leidde lokaal tot veel schade in de akkerbouw.

Stormjagers maakten een video van het weerverschijnsel.

De Oldambter akkerbouwer Cors Onnes spreekt over een ‘drama’ in zijn suikerbieten. Het is een waar slagveld geworden, waar een half uur na de bui nog altijd hagelstenen op het perceel liggen. De planten staan er gehavend bij.

Grote hagelstenen sloegen de korrels uit de aar van zomergerst.

Stormvloed aan schademeldingen

Agriver-directeur Gerard van Noordenburg geeft aan dat er een stormvloed van schademeldingen is. Niet alleen uit het genoemde gebied in het Noorden, ook vanuit de regio Dordrecht. “Ik heb zo geen inschatting van de hoeveelheid schademeldingen, ze komen nog steeds binnen”, zegt Van Noordenburg. “Veel schade in suikerbieten, die wellicht nog herstellen, maar ook in de uien. Uien is zorgelijker. Die hebben een flinke klap gehad, relatief vroeg in het seizoen.”

Jan Schreuder, directeur Vereinigte Hagel, onderschrijft dat beeld. Hij noemt maandagochtend 29 juni zo’n 70 meldingen vanwege de extreme regen en hagel. “En dat gaat nog steeds door. Echt heel veel meldingen. Zo heftig was het dit jaar nog niet met weerschade. Dus we mogen flink aan de bak. De verzekering kan nu z’n functie bewijzen, daar zijn we ook voor.”