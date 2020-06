Breeders Trust: controle op licenties via satelliet

Breeders Trust gaat met satellietbeelden controleren of een aardappelteler licentierechten heeft betaald voor het ras dat hij teelt. Op de satellietbeelden is het ras dat op dat perceel staat te herkennen. Breeders Trust heeft hiervoor een contract getekend met Geo4A.

Geo4A is een dochterbedrijf van het Oostenrijkse GeoVille en is gespecialiseerd in dataverwerking van satellietbeelden. Breeders Trust is de organisatie die namens aardappelveredelingsbedrijven illegaal pootgoed opspoort en erop toeziet dat aardappeltelers de verplichte licenties afdragen aan de kweekbedrijven. Beide partijen melden dat het om een langdurige samenwerking gaat.

We beginnen in eerste instantie met vijf aardappelrassen en schalen dat de komende jaren op

Volgens Geert Staring, directeur van Breeders Trust, is de samenwerking voor Geo4A een nieuwe uitdaging. “De voorgestelde aanpak en het toekomstperspectief lijken veelbelovend. Zo hopen we straks met terugwerkende kracht, waar ook ter wereld, meer informatie te ontvangen over de aardappelrassen en hoeveel daarvan wordt geteeld. We beginnen in eerste instantie met vijf aardappelrassen en schalen dat de komende jaren op. Het systeem is zelflerend, dus de resultaten zullen steeds betrouwbaarder worden.”

Illegale vermeerdering

Satellietbeelden worden al toegepast in gewasherkenning, zegt Staring. “Deze vorm van rasherkenning wordt een van de handhavingsinstrumenten van Breeders Trust. Het maakt ons zoekwerk naar illegale vermeerdering en afdragen van royalty’s efficiënter en het levert een completer beeld op voor onze kwekers. Die willen uiteraard voorkomen dat hun rassen door anderen misbruikt worden.”