ABN Amro gematigd positief over graanmarkt

De ABN Amro Groups Economics is gematigd positief over de graanmarkt. De prijsvorming komt iets hoger uit in 2021 vergeleken met de gemiddelde graanprijzen in 2020 van de meeste akkerbouwgewassen.

Dat blijkt uit het Montly Commodity Insights rapport van mei. Voor zowel tarwe, mais, sojabonen en suiker wordt een hogere gemiddelde prijs verwacht gekeken naar volgend seizoen (2021). Voor tarwe wordt een iets hogere prijs verwacht in 2021 dan in 2020, maar door een goede oogstverwachting blijft de tarweprijs relatief laag. Afzet sojabonen Ook voor mais blijft druk op de prijzen aanwezig, omdat de vraag naar mais vanuit de ethanolmarkt minder is geworden. De afzet van sojabonen wordt beïnvloed door de Afrikaanse varkenspest, het coronavirus en de competitieve Zuid-Amerikaanse sojamarkt. Ook kunnen logistieke problemen als gevolg van het coronavirus in Brazilië en Amerika de markt belemmeren. Grote klap op suikermarkt Volgens analisten van de ABN Amro valt een grote klap op de suikermarkt. De dalende energieprijzen drukken de ethanolproductie, waardoor het interessanter wordt om suiker te produceren uit rietsuiker. Dat houdt op de langere termijn druk op de suikerprijzen. Invloed van olie is veel groter Hoewel het langzaamaan weer de goede kant opgaat met de economie woedt er volgens ABN Amro-analist Casper Burgering een veenbrand. De invloed van onder andere olie is veel groter dan momenteel wordt verondersteld. Daarbij nemen de spanningen tussen de Verenigde Staten en China weer toe en de beschikbaarheid van veel grondstoffen is voorlopig groot.