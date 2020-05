Vorstschademeldingen stromen binnen bij verzekeraars

Het regent meldingen van nachtvorstschade bij de agrarische verzekeraars.

De schade treft vooral de aardappelteelt in het oosten van het land. De nachttemperatuur zakte in de afgelopen week meerdere malen fors onder nul.

Bij verzekeraar Vereinigte Hagel zijn 15 meldingen van vorstschade binnengekomen, bij Agriver 45 meldingen. “Het ziet hier helemaal zwart”, zegt Jan Schreuder, directeur Vereinigte Hagel, maandag vanaf een getroffen zetmeelaardaardappelperceel in Kielwindeweer. “Het is een trieste aanblik.”

Meldingen hoofdzakelijk over aardappelen, soms mais

Schreuder geeft aan dat de meldingen van grote bedrijven komen en hoofdzakelijk aardappelen betreffen, maar soms ook mais. “Wonderwel zijn er geen schademeldingen binnengekomen in de suikerbieten.”

Het vroor soms wel 7 graden, het meest in het Oosten. Op de lichte gronden zijn de aardappelplanten vaak al groot.

Je zag de schade wel aankomen, gezien de weerberichten

“Je zag de schade wel aankomen, gezien de weerberichten”, reageert Agriver-directeur Marien Boersma. “Het was serieuze vorst, maar dat is niet vreemd voor de maand mei. Wij gaan er vanuit dat het tot de langste dag kan vriezen ’s nachts. Zo idioot als vroeger is het echter niet meer. Midden jaren negentig was nachtvorst echt een groot probleem dat tot miljoenenschade leidde. Toen is de nachtvorstdekking ook tot stand gekomen. Ontginning van de veengrond maakte deze na de jaren negentig wat minder gevoelig.”

Nieuw-Buinen

Boersma ziet dat de meldingen zich concentreren rondom het Drentse Nieuw-Buinen.

De taxaties na de recente nachtvorsten zijn in volle gang. Het is nu afwachten hoe de gewassen herstellen. Schreuder heeft hier weinig goede hoop op. ”Het is hartstikke droog, dat zijn slechte weersomstandigheden voor het herstel van de planten.”