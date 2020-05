Vertrouwen akkerbouwer naar dieptepunt gezakt

Het vertrouwen dat akkerbouwers hebben in hun economische bedrijfssituatie daalt al sinds een jaar, maar zakte afgelopen kwartaal naar een absoluut dieptepunt. Door lagere productie en opbrengstprijzen maken akkerbouwers een lagere omzet en winst.

Van alle landbouwsectoren zijn akkerbouwers het meest negatief over hun economische bedrijfssituatie. Dat blijkt uit de Agro Vertrouwensindex over het eerste kwartaal van 2020. Deze vertrouwensindex is een combinatie van hoe het nu bedrijfsmatig gaat en de toekomstverwachtingen voor de komende jaren.

De Agro Vertrouwensindex wordt elk kwartaal samengesteld door LTO Nederland, Flynth, LNV en Wageningen Economic Research. Naast het sentiment onder agrarisch ondernemers wordt ook geïnformeerd naar belangrijke bedrijfsfactoren zoals kosten, opbrengstprijs, omzet en winst. Het doel van de index is om beleidsmakers en politici van representatieve informatie te voorzien over het economisch reilen en zeilen in de landbouw.

Toekomstverwachting akkerbouwers

In de dertien jaar waarin de Agro Vertrouwensindex bestaat, was de uitkomst niet zo dramatisch als nu. Waar de akkerbouwindex begin 2019 nog rond het langjarig gemiddelde van 12 punten zat, is deze in het eerste kwartaal van 2020 naar -9 gezakt, het laagst van alle landbouwsectoren. Met de toekomstverwachting van akkerbouwers is het nog somberder gesteld; die daalde met ruim 23 punten.

Lagere productie en opbrengstprijzen

Akkerbouwers kijken opnieuw negatief terug op de afgelopen 12 maanden. De conjunctuurindex (afgelopen 12 maanden) daalde fors met 10 punten naar -27 punten. Ook de verklarende factoren werden, op de kosten na, negatiever beoordeeld dan een kwartaal eerder. Door lagere productie en opbrengstprijzen was ook de omzet en winst minder. Zij verwachten geen verbetering voor de komende 12 maanden. Het enige lichtpuntje is dat akkerbouwers verwachten minder kosten te maken.

Over de economische situatie op de middellange termijn, 2 à 3 jaar, zien meer akkerbouwers het negatief in dan positief. Dat is voor het eerst in de Agro Vertrouwensindex. Gezien de gevolgen van de coronacrisis zit er voorlopig geen verbetering in het vat.

Vollegrondsgroentetelers

Ook vollegrondsgroentetelers hebben in het eerste kwartaal van 2020 sterk aan vertrouwen ingeboet. De index daalde 15 punten. De verwachtingen van ondernemers over de economische situatie op hun bedrijf voor de middellange termijn daalde net zo hard.

De stemmingsindex, die de huidige situatie op het bedrijf weergeeft, daalde van 28 punten naar krap 14 punten en is daarmee gelijk aan die van de totale land- en tuinbouw. Wel ligt het huidige niveau van het eerste kwartaal van 2020 onder het meerjarig gemiddelde.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn ondernemers iets somberder geworden. In het eerste kwartaal van 2020 zijn net iets meer vollegrondsgroentetelers negatief dan positief over de bedrijfssituatie. De ondernemers zijn minder te spreken over de opbrengstprijzen voor hun producten.

Besparen op kosten

De verwachte economische situatie op het bedrijf voor over 2 à 3 jaar is door ondernemers sterk lager beoordeeld dan een kwartaal eerder. De index daalde met 16 punten tot -4 punten. Hoewel dit voor deze sector de laagste verwachting is sinds het begin van de meting, zijn ze na de pluimveehouderij nog het meest positief.

Ook over het komende jaar zijn ondernemers somber gestemd. Zij verwachten bij alle onderliggende indicatoren een sterke terugval. Net als in vele andere sectoren denken ze op hun kosten te kunnen besparen.