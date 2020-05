LTO en NAV: begrip voor ontbinden aardappelcontracten

LTO en de NAV hebben begrip voor het ontbinden van aardappelcontracten van oogst 2019 door verwerkers en telers. De telers krijgen uiteindelijk toch de afgesproken contractprijs en bovendien krijgen zo veel mogelijk onverkoopbare fritesaardappelen een bestemming buiten de verwerking.

Verwerkers en telers ontbinden contracten voor oogst 2019. De aardappelen worden aangeboden voor de compensatieregeling en afgezet buiten de verwerkende industrie. Vervolgens betalen de verwerkers de afgesproken contractprijs, verminderd met de opbrengst uit de verkoop en uit de compensatieregeling. De telers krijgen zo uiteindelijk de contractprijs die ze met de verwerkers hebben afgesproken. De verwerkers hoeven minder te betalen omdat de opbrengsten uit de compensatie en de verkoop worden verrekend.

Onverkoopbare aardappelen

De compensatieregeling is bedoeld voor alle telers met onverkoopbare fritesaardappelen, ongeacht of de aardappelen vrij zijn of in een contract zijn ondergebracht, zegt Hendrik Jan ten Cate, voorzitter van de LTO-werkgroep Consumptieaardappelen. “We hebben met de Vavi (vereniging van verwerkers) afgesproken dat de verwerkers proberen contractaardappelen met een vaste prijs zo veel mogelijk te verwerken. Contractaardappelen zonder vaste prijs worden zo veel mogelijk aangeboden voor de compensatieregeling. Dat geldt ook voor aardappelen waarvan de kwaliteit achteruit is gegaan doordat ze te lang bewaard moesten worden.”

Het van belang dat we als sector aan de maatschappij laten zien dat we verspilling zo veel mogelijk proberen te voorkomen

LTO is blij met de compensatieregeling, zegt Ten Cate. “We hebben daar best veel mee binnen gehaald voor de telers. De regeling voorkomt dat telers in een situatie terechtkomen dat verwerkers proberen onder een contract uit te komen. Deze regeling werkt er aan mee dat verwerkers de contracten respecteren.”

De compensatieregeling is bedoeld voor alle telers met onverkoopbare fritesaardappelen, ongeacht of de aardappelen vrij zijn of in een contract zijn ondergebracht. - Foto: Henk Riswick

Fytosanitair ongewenst

Bestuurder Keimpe van der Heide van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) denkt er ook zo over. “Het is voor de hele aardappelsector van belang dat zo veel mogelijk aardappelen een plekje krijgen. We moeten voorkomen dat aardappelen ergens achter op het erf belanden. Dat is fytosanitair zeer ongewenst. Ook is het van belang dat we als sector aan de maatschappij laten zien dat we verspilling zo veel mogelijk proberen te voorkomen.”

Crisis blijft hard gelag

De compensatieregeling van de overheid omvat € 50 miljoen dat verdeeld moet worden over alle aardappelen die voor compensatie in aanmerking komen tot een maximum van 6 cent per kilo. Van der Heide verwacht nauwelijks verdunning van de compensatie voor de vrije aardappelen. “De schatting is dat ongeveer 1 miljoen ton fritesaardappelen geen plek kunnen krijgen in de verwerking. Er blijft dus ook nog voldoende compensatie over voor de vrije aardappelen. De sector moet ook voorkomen dat er compensatiegeld op de plank blijft liggen. Voor de contracttelers is het prettig dat ze de afgesproken contractprijs krijgen. Voor de telers met nog veel vrije fritesaardappelen in de schuur blijft de coronacrisis een heel hard gelag.”