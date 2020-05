Aardappelexport blijft ondanks corona op de been

De Nederlandse aardappelexport bleef in april nog aardig in de benen.

In totaal werd vorige maand 61.569 ton over de grens gebracht, blijkt uit cijfers die de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) heeft gepubliceerd.

Herstel naar België

De afzet naar België herstelde van de dip in maart. Bijna 31.000 ton kreeg een bestemming bij de zuiderburen. Deze hoeveelheid is weliswaar ruim 10.000 ton kleiner dan in dezelfde maand vorig jaar, maar toen waren er ook geen problemen met corona. Nu dat wel het geval is een vergelijking met de vorige maand zeker op zijn plaats. Ten opzichte van maart is ruim 8.000 ton meer naar België gegaan. Daarmee heeft deze stroom aan aardappelen een stevig herstel laten zien.

Duitsland daarentegen laat het flink afweten aan het Nederlandse aardappelloket. De Duitsers zijn lange tijd koper geweest van 8.000 tot 12.000 ton per maand. Vorige maand bleef deze afzet steken op amper meer dan 2.500 ton.

Oost-Europa aan de markt

Oost-Europa bleef redelijk aan de markt, al verliep de verkoop naar Roemenië stukken minder dan in maart. Daar moet wel bij worden gezegd dat in maart relatief veel aardappelen in Roemenië zijn afgezet. Polen importeerde 2.534 ton en dat doet niet veel onder voor de hoeveelheid in de voorgaande maanden. Tsjechië kocht met bijna 1.600 ton zelfs wat meer aardappelen dan in maart.

Afrika was vorige maand een goede klant met iets meer dan 8.000 ton. Meer dan de helft was bestemd voor Mauritanië. Daarnaast ging bijna 3.000 ton naar Ivoorkust.