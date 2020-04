Minder aardappelen geleverd en ook minder verkocht

De hoeveelheid aardappelen die nu nog in de schuur ligt is 37% hoger dan het vijfjarig gemiddelde.

Dat blijkt uit de derde voorraadinventarisatie van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) bij hun leden. De voorraad vrije aardappelen is zelfs 2 keer zo hoog als het 5-jarig gemiddelde. Dat is ook logisch gezien het feit dat de vraag naar fritesaardappelen door de coronacrisis vanaf half maart vrijwel wegviel.

In kleigebied tot 35% geleverd

Tot 1 april was er 44% van de oogst afgeleverd. Dit is minder dan in de afgelopen seizoenen. Gemiddeld is er op 15 april circa 57% afgeleverd. Op basis van een grove indeling zand/klei kan worden gesteld dat in het zandgebied ongeveer 85-90% afgeleverd is, terwijl in het kleigebied nog maar 30-35% geleverd is.

Van de totale oogst van 2019 is 74% verkocht. Normaal ligt dat op 85% in deze periode. In absolute tonnen leverden de deelnemende telers 22,6% minder af dan het langjarig gemiddelde.

Inschatting onverkoopbare fritesaardappelen

VTA inventariseert jaarlijks 3 keer de voorraad aardappelen onder haar leden. De derde voorraadinventarisatie heeft normaal als peildatum 15 april. Door het instorten van de aardappelmarkt is door Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) gevraagd om een inschatting per 1 april. BO Akkerbouw gebruikt onder andere de cijfers van VTA om een inschatting te maken van de hoeveelheid onverkoopbare fritesaardappelen.