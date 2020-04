IRS: pas op met bestrijding zwarte bonenluis

De zwarte bonenluis wordt door de hoge temperaturen al erg vroeg in diverse bietenteeltregio’s aangetroffen.

Deze luis veroorzaakt vooral zuigschade, maar speelt amper een rol in de virusoverdracht. Telers moeten voorzichtig zijn met de bestrijding van zwarte bonenluis, want zeker met de verkeerde middelen kan bestrijding van de luis juist meer vergelingsziekte veroorzaken. Hiervoor waarschuwt bieteninstituut IRS. De schadedrempel van zwarte bonenluis ligt veel hoger dan van groene bladluizen.

Verspreiding van virussen zeer beperkt

De zwarte bonenluis bevindt zich in kolonies aan de onderzijde en in het hart van de bladeren. Daardoor is de verspreiding van virussen zeer beperkt. De groene perzikluis hopt van biet naar biet kan kan zo virussen verspreiden. Probleem is echter dat groene perzikluizen niet opvallen en daardoor makkelijk over het hoofd worden gezien als er op een plant zwarte bonenluizen zitten. IRS geeft aan dat het dus belangrijk is om heel goed waar te nemen met een loep, ook al zijn met het blote oog zwarte bonenluizen te zien.

Geen pyrethroïden

Voor de bestrijding van bladluizen moet nooit naar pyrethroïden worden gegrepen, omdat deze middelen alleen werken als de insecten direct worden geraakt. Aangezien bladluizen zich aan de onderzijde van de bladeren bevinden, kunnen ze niet direct worden geraakt en werken deze middelen dus niet. Daarentegen doden deze middelen wel de natuurlijke vijanden, waardoor bladluispopulaties alleen maar sneller groeien.

Eerste eitjes bietenvlieg

Tevens meldt IRS dat in het zuidwesten van Nederland de eerste eitjes van de bietenvlieg zijn gesignaleerd. In de eerste week van mei kunnen de eerste mineergangen door de larven worden verwacht in de bietenbladeren. Dat is het moment om te bepalen of ingrijpen nodig is.