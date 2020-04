FAO: balans op graanmarkt ondanks onzekerheid

Ondanks veel onzekerheden in de wereld door de uitbraak van het coronavirus blijven de wereldwijde voedselmarkten goed in balans.

De graanvoorraden zullen dit seizoen naar verwachting het op twee na hoogste niveau bereiken. En de beschikbare gewassen voor de export zullen ruimschoots voldoende zijn, ondanks de zwakkere economische groei in veel landen. Dat meldt de wereldvoedselorganisatie FAO in de april-publicatie van de Amis-prognose (Agricultural Market Information System). Volgens de FAO is het tijd voor meer internationale samenwerking en vooral terughoudendheid in het nemen van eenzijdige acties die tot onnodig paniek op de voedselmarkt kunnen leiden.

Tarwe in balans

De geschatte tarweproductie voor oogst 2019-‘20 blijft op ruim 763 miljoen ton. Dat is een kleine opwaartse aanpassing voor Argentinië e Rusland vergeleken met vorige maand. In de EU wordt minder tarwe verwacht. Het gebruik van tarwe blijft vrij stabiel in 2019-’20.

Meer mais

Voor mais steeg de productie voor oogst 2019-‘20 naar 1.141 miljoen ton, deels doordat in de EU meer mais is geoogst. De eindvoorraad 2020 blijft vrijwel ongewijzigd ten opzichte van vorige maand, omdat de afzet aantrekt.

Minder soja

De verwachte oogstprognoses voor sojabonen in de wereld is naar beneden bijgesteld (2019-’20: 343 miljoen ton), omdat de droge oogstomstandigheden in Zuid-Amerikaanse landen niet gunstig zijn. Het verbruik is voor seizoen 2019-’20 iets verlaagd en ook de voorraden zijn naar beneden bijgesteld omdat Argentinië en Brazilië minder sojabonen verwachten.