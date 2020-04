Deel Aviko-aardappelen in huisdiervoeding

Cosun laat een deel van de overschotaardappelen van Aviko verwerken bij zusterbedrijf Duynie tot huisdiervoeding.

Dat meldt Cosun. Voedingsconcern Cosun is naast eigenaar van Suiker Unie, ook eigenaar van aardappelverwerker Aviko en Duynie, specialist in voeroplossingen. Recent heeft Duynie een nieuwe fabriek in Cuijk in bedrijf genomen waar het huisdiervoeding produceert. Cosun heeft opdracht gegeven een deel van de overschotaardappelen van Aviko in Cuijk te drogen en af te zetten als huisdiervoeding. Ook zullen aardappelen worden gestoomd, en worden afgezet als varkensvoer. Volgens Cosun is het belangrijk dat alle overschotaardappelen een nuttige bestemming krijgen en de schade voor de aardappeltelers wordt beperkt.

Contractverplichtingen nakomen

Vorige week meldde Dick Zelhorst, directeur van Aviko Potato, dat Aviko aan zijn contractverplichtingen jegens telers voor oogstjaar 2019 wil voldoen, maar dat het niet makkelijk zal zijn een bestemming te vinden voor al die onverwerkbare aardappelen. Alle overaardappelen tot vlokken verwerken bij Aviko Rixona kan niet, omdat de hoeveelheid aardappelen de verwerkingscapaciteit van Aviko Rixona vele malen overstijgt. Bovendien zijn veel fritesaardappelen door hun verhoudingsgewijze lage zetmeelgehalte ook minder geschikt om te verwerken tot vlokken en granulaten.

Vanwege de coronacrisis is de horeca gesloten en is de consumptie van frites gestagneerd. Aviko Potato heeft daarom de verwerkingslijnen voor verse frites stil moeten leggen. Brancheorganisatie Akkerbouw schat dat over heel Nederland er 1 miljoen ton onverwerkbare fritesaardappelen boven de markt hangen waarvoor een andere bestemming moet worden gezocht.