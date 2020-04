Bietenzaai gevorderd tot 82%, droogte blijft lastig

Begin deze week was 82% van de suikerbieten gezaaid, meldt Suiker Unie.

Dat is iets minder dan vorig jaar (87%), maar aanzienlijk meer dan in 2018 (35%). Het jaar daarvoor was nagenoeg het hele areaal echter al van zaad voorzien.

Droogte een groot probleem

De aanhoudende droge omstandigheden van dit seizoen maken de zaai en opkomst van de bieten op de zware grond echt tot een probleem, ziet de agrarische dienst van Suiker Unie. Op veel percelen is het beeld van plantenaantallen wisselend. Zonder beregening lijkt hier het zaaien haast onmogelijk. Daarom wordt op sommige plekken nog gewacht.

Daarentegen verloopt de zaai als opkomst op de lichte gronden voorspoedig. Het verst gevorderd is de Noordoostpolder met 96%. West-Brabant heeft 58% gezaaid en moet nog het meeste doen van de teeltregio‘s.

Suiker Unie waarschuwt voor perzikluis

Suiker Unie waarschuwt telers om te letten op de ontwikkeling van de perzikluis, met het oog op vergelingsziekte. Gezien de vroege, hoge temperatuur dit voorjaar na een winter met nagenoeg geen vorst, worden er snel volwassen groene perzik- of sjalottenluizen in de bieten verwacht. Extra oppassen dus met de bronnen voor vergelingsziekte. Bietenopslag moet tijdig worden bestreden.

Batavia toegelaten in bietenteelt

Suiker Unie meldt positief nieuws over de beschikbare middelen ter bestrijding van de perzikluis. Batavia is toegelaten in de bietenteelt, na het verzoek van Suiker Unie voor een tijdelijke vrijstelling. Deze vrijstelling is gebaseerd op de beperkte beschikbaarheid van middelen die vriendelijk zijn voor de natuurlijke vijanden. Batavia mag maximaal twee keer worden toegepast.