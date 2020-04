Akkerbouw maakt geen rigoureuze bouwplanwijzigingen

Er is geen plotselinge run op uienzaad vanwege de beroerde uitgangspositie voor de teelt van fritesaardappelen.

Akkerbouwers zijn standvastig in hun bouwplannen; door het actuele overschot van fritesaardappelen switchen ze niet massaal naar uien, terwijl dat ergens wel te verwachten was.

Akkerbouwers blijven trouw aan bouwplan

Uienzaadbedrijven merken geen plotselinge run op uienzaad vanwege de beroerde uitgangspositie voor de teelt van fritesaardappelen. Akkerbouwers lijken trouw te blijven aan hun geplande bouwplan. “Daar is de mechanisatie en bewaarschuur ook op ingericht”, verklaart André Boot van Hazera. “Als je in een teelt hebt geïnvesteerd, ga je daarvan niet zomaar minder telen.”

Jaap Jonker van De Groot en Slot merkt ook geen run op uienzaad doordat akkerbouwers het niet zien zitten met aardappelen. “Het zijn de regulieren bestellingen die binnenkomen. Maar we hebben nog zaad, dus extra hectares zijn geen probleem.”

Grondbewerking verloopt moeizaam door de harde bovenlaag. - Foto: De Groot en Slot

Online zaadverkoop

Wim Waterman van Waterman Onions over de online zaadverkoop via uienzaadonline.nl: “Het zijn bestaande klanten die nu bestellen. Akkerbouwers maken een planning. Misschien dat lastminutebeslissingen net de kant van uien op gaan vallen. Een verschuiving zal merkbaar zijn, maar hoe groot die wordt is nog niet te zeggen.” De reacties op de online zaadverkoop zijn divers, merkt Waterman. “De een heeft belang bij transparante prijzen, de ander niet.”

De areaalverwachting blijft dus staan op enkele procenten groei: krimp in Zeeland, groei in ‘nieuwe’ gebieden. Het zaaien verloopt niet soepel. “Gemiddeld genomen is het laat en in zuidelijk Flevoland liggen de percelen er heel beroerd bij; allemaal kluiten door de hard drogende oostenwind”, ziet Jonker. “Telers proberen het land klaar te leggen en hopen dat er een beetje regen valt.”

In zuidelijk Flevoland is de structuur slecht: allemaal kluiten. - Foto: De Groot en Slot

Dikker zaaien

Vanwege de matige aansluiting met de vochtige ondergrond, kan dikker zaaien een manier zijn om tot een goede plantenstand te komen.

In het Zuidwesten komt al het uienzaad volgende week wel in de grond, ziet Boot. “De grond valt hier ook niet echt lekker, maar zo erg als Flevoland is het niet. Meestal lukt het wel. Het lijkt er wel op dat beregenen vroeg aan de orde is dit seizoen. Op zandgronden liggen uienzaadjes soms in het stof.”