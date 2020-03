Restrain helpt aardappeltelers met ethyleenmachines

Restrain Company in Breda wil aardappeltelers helpen die door de coronacrisis hun fritesaardappelen langer moeten bewaren dan gepland.

Commercieel directeur Dirk Garos stelt daartoe gratis apparatuur beschikbaar voor telers die daar gebruik van willen maken. De enige kosten die Restrain rekent, zijn de kosten voor de kalibratie van de ethyleensensor van € 195 per bewaring en de kosten voor de gebruikte ethanol.

Restrain gebruikt natuurlijk ethyleengas om de aardappelen in kiemrust te houden en het systeem is geschikt voor vrijwel alle bewaarplaatsen. Apparatuur is er volgens Garos voldoende beschikbaar. Door het komend verbod op het gebruik van chloorprofam verwacht Restrain voor komend bewaarseizoen een grote vraag naar hun ethyleenmachines. Om aan die vraag te kunnen voldoen, zijn al veel van deze machines geproduceerd en beschikbaar. Deze kunnen nu al ingezet worden.

Aardappels omzetten in ethanol

Om van het overschot aan aardappelen af te komen, ziet Garos het als optie om de aardappelen om te zetten in bio-ethanol. Restrain wil wel een afname van 400.000 liter garanderen. Dat is ongeveer de hoeveelheid die het bedrijf jaarlijks omzet voor hun kiemremmingsapparatuur. “Maar we kunnen ook voor meerdere jaren inkopen, alcohol bederft niet.” Garos denkt dat er wel bedrijven zijn die grootschalig aardappelen om willen zetten in bio-ethanol. Restrain is ook bereid om hogere afnameprijs te betalen als ondersteuning voor de aardappelsector. Garos ziet zijn idee als een mooie kringloop-oplossing van een sector die zijn eigen problemen oplost.