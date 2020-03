Marktkansen bruine boon, bonenvlieg een probleem

CZAV ziet meer ruimte voor bruine bonen in de markt. Een zekere teelt is door het wegvallen van het insecticide Pyristar een stuk lastiger geworden.

Juist nu door het gebrek aan een goed middel tegen de bonenvlieg de teelt van bruine bonen voor veel akkerbouwers een stuk minder interessant is geworden, ziet CZAV er nieuwe marktkansen voor ontstaan.

“Telers die voor een duurzamere aanpak gaan, kiezen voor bruine bonen, omdat deze teelt stikstof en CO 2 vastlegt in de bodem”, zegt de coöperatie op haar website. “Ook zorgt deze teelt voor een betere bodemstructuur en vruchtbaarheid. Bovendien komt de interesse van de consument langzamerhand terug op gang. Met name het feit dat bruine bonen hoogwaardige plantaardige eiwitten zijn, die in verschillende diëten past, is interessant. Daarnaast probeert een bepaalde groep consumenten de ‘vergeten groenten’ weer terug te krijgen in het weekmenu.”

Projecten rondom eiwittransitie

Om zoveel mogelijk consumenten te verleiden tot alternatieve eiwitbronnen probeert CZAV zoveel mogelijk te investeren in proeven en projecten rondom eiwittransitie. Projecten zijn: Zeeland Bonenland! en Meatless. In het project Zeeland Bonenland gaat Fooddelta Zeeland samen met partners op zoek naar alternatieve eiwitten. Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om door nieuwe verwerking de bonenteelt laten toenemen in Zeeland.

Lees verder onder de tweet.

Keten veldbonen stimuleren

Vleesverwerkend bedrijf Meatless, producent van vegetarische producten, werkt samen met CZAV en MFH Pulses om de lokale teelt- en verwerkingsketen van veldbonen te stimuleren. In samenwerking met Meatless wordt onderzocht welke veldbonenrassen en andere teeltmaatregelen bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige eindproducten.

Daarmee is echter aan de telerskant de kwestie met de bonenvlieg nog niet opgelost. CZAV spreekt eufemistisch van een ‘uitdaging’.

Eerste vlucht bonenvliegen komt eind april

Verkoopleider Bram de Visser: “Door het wegvallen van Pyristar is er geen middel om de bonenvlieg te bestrijden. Een andere oplossing is er niet. Wat je kunt doen is een zo gunstig mogelijk zaaitijdstip kiezen. De eerste vlucht bonenvliegen komt eind april. Dan moet je dus geen kwetsbare kiemende bonen hebben staan. Wacht tot in mei. Behalve dan, als de eerste vlucht achter de rug is, komen door de warmte de bonen wat eerder op en is de kans groter dan ze door eventuele aantasting heen groeien.“

Eind mei is er in de regel een tweede vlucht bonenvliegen, maar wanneer precies is volgens De Visser niet te voorspellen. “Het HLB krijgt in het seizoen bij het monitoren op uienvliegen tegelijk ook wel een beeld van de bonenvlieg.”

Samenwerking met HAK

Een extra stimulans voor een duurzame teelt van bruine bonen noemt CZAV de samenwerking met HAK. Vanaf 2021 zijn alle voor HAK geteelde peulvruchten PlanetProof gecertificeerd. Door dit certificaat worden de bonen op een milieuvriendelijke manier geteeld, waarbij minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. HAK zal een premie betalen voor PlanetProof geteelde peulvruchten.