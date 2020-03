Kansen voor bonentelers door ‘corona-gehamster’

Vanwege de grote vraag naar conservengroenten nu wordt gehamsterd vanwege het coronavirus, worden voorraden bonen versneld aangesproken. Dat leidt waarschijnlijk tot meer contractmogelijkheden voor telers in 2020.

Bij handelaar en collecteur Termont & Thomaes in Biervliet is extra capaciteit gezet op bonenlevering. “We zien een run op de bonen. We schonen op hoge snelheid om uit te leveren aan de conservenfabrikanten”, meldt het bedrijf, dat bij telers onder contract bruine bonen, kapucijners en rode bonen laat telen.

Kleinere voorraden na lage opbrengst in 2019

Fabrikant Oerlemans sprak in het Financieele Dagblad over 30% meer productverkoop. Bij HAK viel de hamsterwoede samen met weekacties, waardoor de voorraden nog steviger worden aangesproken. De voorraden zijn tegelijkertijd kleiner dan gehoopt, nadat afgelopen najaar veel product op het land bleef.

“Misschien leidt dat tot iets meer teelt”, meldt Termont & Thomaes. “De markt voor peulvruchten was al booming, alleen was de oogstopbrengst in 2019 niet groot.”

Mogelijk meer contracten voor telers

Ook elders bij commissionairs heerst het gevoel dat meer contracten worden uitgegeven. Of dat leidt tot contractverbeteringen is afwachten.

Volgens Peter Rijnhout, secretaris van Vigef (Vereniging voor Nederlandse Groente- en Fruitverwerkende Industrie), is de voorraad in de keten voldoende. De fabrikanten hebben na lastige teeltjaren in 2016 en 2018 een redelijke oogst gehad in 2019. Veel van die voorraad ligt vast, wat betekent dat bijkopen op de vrije markt lastig is.