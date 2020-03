Daling ethanolprijs sleurt suiker en mais mee

De ethanolprijzen zijn in elkaar gezakt door de daling van de olieprijs. Dat sleurt ook de prijzen voor suiker en mais mee omlaag.

Het eerstaflopende maiscontract op de termijnmarkt in Chicago (mei 2020) bereikte de laagste notering ooit. De suikerprijs zakte op de termijnmarkt in Londen naar de laagste slotnotering in vier maanden.

Brent-olieprijs

De Brent-olieprijs zakte maandag 16 maart voor het eerst in vier jaar onder de $ 30 per vat. Dat heeft gevolgen voor de mais- en suikerprijzen, omdat veel ethanol wordt geproduceerd uit mais en suiker. In de VS is vorig seizoen 38% van alle mais verwerkt tot ethanol. Volgens nieuwssite Agrimoney werd ethanol dinsdag 17 maart tijdens de handelsdag voor minder dan 1$ per gallon verhandeld op de termijnmarkt. Zo’n lage prijs is niet eerder voorgekomen op de termijnmarkt voor ethanol. Veel ethanolproducenten in de VS hebben de productie verminderd en sommige zouden de installaties hebben stil gelegd omdat er geen droog brood meer is te verdienen aan de ethanolproductie.

Brazilië

In Brazilië werd begin dit jaar meer dan de helft van de suiker verwerkt tot ethanol. Door de lage ethanolprijs wordt het minder interessant voor de Braziliaanse suikerproducenten om ethanol te produceren. Dan komt meer suiker beschikbaar voor de export en dat drukt de suikerprijs omlaag. Brazilië is de grootste suikerexporteur in de wereld. De stijging van de suikerprijs eerder dit jaar kwam onder andere doordat Brazilië meer ethanol was gaan produceren.