Akkerbouw wil versoepeling kartelregels wegens corona

Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) wil dat de kartelregels tijdelijk worden versoepeld om de aardappelcrisis op te lossen.

BO gaat daar een voorstel voor maken voor het ministerie van Landbouw. Volgens BO-directeur André Hoogendijk is die versoepeling de eerste stap die nodig is om de enorme berg van 1 miljoen ton onverkoopbare fritesaardappelen weg te werken. “We willen graag dat er een goede oplossing komt voor alle aardappelen die niet weg kunnen voor consumptie of verwerking. Maar dan moeten alle verwerkers en vertegenwoordigers van de telers met elkaar om de tafel kunnen zitten om dat te bespreken. De kartelregels verbieden dat. Daarom willen wij een tijdelijke versoepeling van die regels. Het ministerie van LNV en de mededingingsautoriteit ACM hebben aangegeven dat ze hierin met ons willen meedenken.”

Financiële compensatie akkerbouwsector

Daarnaast wordt ook overlegd over financiële compensatie voor de aardappeltelers. Door de coronacrisis is de afzet van frites naar horeca en evenementen volledig weggevallen. Ongeveer 80% van de afzet van de aardappelverwerkende industrie gaat naar de horeca. Afhankelijk van het type aardappelproduct is 60% tot 90% van de vraag weggevallen. De BO schat de schade alleen voor de aardappeltelers op € 160 miljoen tot € 200 miljoen. Hoogendijk: “Ook dit heeft zeer onze aandacht. Maar de financiële tegemoetkoming is een zaak van het kabinet. De afvoer van overbodige aardappelen moet de sector zelf regelen. We hopen dat we daar snel duidelijkheid in kunnen geven. Maar dan moet eerst geregeld zijn dat de hele aardappelsector met elkaar mag overleggen.”