Opgebruiktermijn chloorprofam naar 31 juli 2020

Na Certis vervroegt ook middelenfabrikant UPL/Arysta de opgebruiktermijn voor chloorprofamproducten van 8 oktober 2020 naar 31 juli 2020. Dit voorkomt chloorprofamgebruik voor oogst 2020.

Gewasbeschermingsmiddelenfabrikant UPL/Arysta gaat de opgebruiktermijn van zijn chloorprofam-producten vrijwillig terugbrengen naar 31 juli 2020. Die aanvraag ligt bij het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb). De opgebruiktermijn ligt nu nog op 8 oktober 2020. Dat heeft de fabrikant UPL/Arysta bekend gemaakt. UPL/Arysta verkoopt chloorprofamproducten onder diverse merken, waaronder Tuberprop, Nogerma, NeoStop, NeoNet en Intruder. UPL/Arysta volgt daarmee gewasbeschermingsmiddelenfabrikant Certis, die in augustus 2019 al bekendmaakte de opgebruiktermijn van Gro-Stop-producten te vervroegen naar 31 juli.

Wettelijk toegestane maximale residu

De reden voor het inkorten van de opgebruiktermijn naar 31 juli 2020 voor alle chloorprofamproducten is dat het onduidelijk is wanneer de Europese Commissie de wettelijk toegestane maximale residu (restgehalte of MRL) voor chloorprofam naar beneden bijstelt. Verwacht wordt dat dit tijdens het bewaarseizoen 2020-2021 gebeurt, waarschijnlijk in voorjaar 2021. De MRL voor chloorprofam op aardappelen wordt dan verlaagd van 10 mg/kg aardappelen naar óf 0,3 tot 0,5 mg/kg aardappelen als door de EU een tijdelijke verhoging van de MRL wordt toegekend, óf 0,01 mg/kg als geen tijdelijke verhoging wordt toegekend.

Oogst 2020

De opgebruikdatum van chloorpofam was 8 oktober 2020. De Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) wil niet dat aardappelen oogst 2020 nog met chloorprofam worden behandeld. In theorie was dat nog wel mogelijk. Aardappelen van oogst 2020 zouden dan voor 8 oktober moeten zijn geoogst, ingeschuurd en behandeld. De teler moet er dan ook absoluut zeker van zijn dat de aardappelen zijn afgeleverd, voordat de MRL in 2021 naar beneden wordt bijgesteld. Schuiven met afleveren is niet mogelijk, omdat dan het risico bestaat dat het aflevermoment na de datum van de MRL-verlaging komt te liggen. Een te hoge MRL is dan onvermijdelijk, waardoor de aardappelen niet meer af te zetten zijn. Daarbij, de aardappelverwerkende industrie wil ook geen oogst 2020-aardappelen die zijn behandeld met chloorprofam, om eventuele problemen later met partijen frites met te hoge MRL’s voor te zijn. Door het inkorten van de opgebruiktermijn van chloorprofamproducten naar 31 juli 2020 voorkomen de fabrikanten dat chloorprofamproducten worden toegepast op oogst 2020.

Alternatieve kiemremmers

Er zijn alternatieve kiemremmers voor chloorprofam, zoals een volveldsbespuiting met MH Royal of Crown MH, en een schuurbehandeling met alternatieve kiemremmers, zoals 1,4 Sight, Biox-M of ethyleen. Verwacht wordt ook Argos, een kiemremmer op basis van sinaasappelolie. De kiemremmers op basis van chloorprofam waren bedrijfszeker en goedkoop. De kostprijs van bewaren stijgt door het wegvallen zeker 1 tot 1,5 cent per kilo aardappelen.