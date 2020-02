Natuurlijke vijanden en selectieve middelen goed samen

De combinatie van natuurlijke vijanden en selectieve insecticiden biedt volop mogelijkheden voor alternatieve plaagbestrijding.

Dat zegt Johan Bierma van Cebeco Agrochemie. Hij sprak gisteren op het akkerbouwsymposium Inspanning wordt beloond in Gorinchem. Bierma baseert zich op proeven met de bestrijding van trips in uien en spruiten. “Op een gegeven moment zagen we dat een spruitenteler die niet spoot met pyrethroïden minder last had van trips dan zijn buurman die dat wel deed. Daar werden ook alle natuurlijke vijanden doodgespoten.”

Rol van pyrethroïden

Pyrethroïden zijn een te grote rol gaan spelen, vindt Bierma. Daartegenover kunnen natuurlijke vijanden en selectieve middelen juist zeer efficiënt zijn. “Synthetische middelen blijven nodig. Want trips bestrijden zonder chemie gaat niet.”