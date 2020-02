‘Akkerranden waardeloos in plaagbestrijding’

Bloemrijke akkerranden zijn waardeloos in de gewasbescherming. Mooi misschien, goed voor het imago, maar eerder een kweekhaard voor trips dan dat er een bestrijding vanuit gaat.

Dat zegt directeur Guido Sterk van het Belgische onderzoeks- en adviesbureau IPM-Impact. Hij sprak deze week op het akkerbouwsymposium ‘Inspanning wordt beloond’ over de geïntegreerde bestrijding van trips in uien.

Hyperparasitisme

“Sluipwespen zouden dan luizen in tarwe moeten aanpakken? Ik geloof daar niet in. Ik denk eerder dat ze veel meer interesse in de akkerranden hebben. Binnen zo’n akkerrand heb je eerder hyperparasitisme, nuttigen die de nuttigen eten, sluipwespen eten sluipwespen, dan dat ze de tarwe in gaan om zich daar te voeden. En denk eens na, het zou generaties duren eer de natuurlijke vijand vanuit de rand tot helemaal midden in het perceel komt. Akkerranden zijn vooral mooi.”

Samen met Bayer en Cebeco Agrochemie heeft Sterk een systeem van geïntegreerde bestrijding van trips uitgewerkt. Op veel plaatsen veroorzaakt namelijk trips veel schade in uien en spruiten ondanks 14 à 15 bespuitingen met breedwerkende insecticiden. “Met één zo’n bespuiting dood je één klap vele miljoenen helpers in de bodem.”

Banker fields

Sterks alternatief is banker fields: banen of stroken in percelen met lokplanten als facelia, Oostindische kers, komkommerkruid. “Het systeem in uien werkt perfect. Van 14-15 keer pyrethroïden ga je naar 1 of 2 bespuitingen met een selectief middel. Dat met name facelia ook veel dagvlinders aantrekt en zorgt voor meer biodiversiteit, noemt Sterk een ‘mooi bijverschijnsel’.