ABN Amro: suikermarkt is in rep en roer

Suiker werd dit jaar 16% duurder. De belangrijkste oorzaak is een slechte oogst in Thailand en India.

De suikermarkt is hyperactief, stelt ABN Amro in een rapport over de suikermarkt. Dat komt doordat de suikerproductie een stuk kleiner is dan in andere jaren. Terwijl de vraag stabiel blijft.

De bron van zorgen onder investeerders in de suikermarkt is een desastreuze oogst in Thailand, schrijft Casper Burgering, senior Econoom Agrarische Grondstoffen bij de bank. “Door extreme droogte kan de suikerproductie dit seizoen met ongeveer 30% dalen tot 9 miljoen à 10 miljoen ton. Thailand is na Brazilië de grootste exporteur van suiker ter wereld. Dit feit bracht de suikermarkt in rep en roer.”

Thailand produceert 33% minder suiker dan vorig seizoen

Volgens het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) produceerde Thailand vorig seizoen nog 14,9 miljoen ton suiker. Dat betekent een productiedaling van 33%. Thailand had vorig seizoen een aandeel van 8% in de mondiale suikerproductie. Het staat daarmee op de vierde plaats, na India, Brazilië en de EU. In november schatte USDA de suikerproductie in Thailand voor dit seizoen nog op 13,5 miljoen ton.

Thaise suikeroogst ook volgend seizoen onder druk

De vooruitzichten voor de Thaise suikerproductie zijn sindsdien enorm verslechterd. Volgens Burgering heeft de recente droogte de rietplantages zeer zwaar getroffen. “Het is bovendien een van de ergste droogteperiodes in Thailand in de afgelopen veertig jaar. Dit heeft niet alleen een negatief effect op de productie van dit seizoen. Want de Thai Sugar Millers Corporation verwacht dat de huidige droogte ook de oogst in het volgende seizoen onder druk gaat zetten. In ieder geval zijn de exportvolumes van Thaise suiker begin 2020 al aanzienlijk kleiner.”

Ook India heeft problemen met de suikerproductie. Burgering: “Daar staat de productie sterk onder invloed van een lange periode van droogte gevolgd door hevige overstromingen. Dit zet druk op de totale suikerproductie van India.”

Brazilië niet meer dominant op suikermarkt

Brazilië is het grootste suikerproducerende land in de wereld. In Brazilië neemt de suikerproductie jaarlijks af ten gunste van de productie van ethanol. Burgering: “Dat heeft ervoor gezorgd dat Brazilië niet meer het meest dominante land in de suikermarkt is. De huidige hogere prijzen voor suiker maken het echter economisch weer aantrekkelijk om meer suiker te gaan maken in plaats van ethanol.”

Gezien de reuring op de suikermarkt is het niet verwonderlijk dat suiker dit jaar 16% duurder werd op de termijnmarkt in Londen. Het eerst aflopende termijncontract (mei-2020) sloot dinsdag op $ 416,80. Dat is 16% hoger dan waarmee het mei-contract dit jaar begon.