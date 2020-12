Robot bepaalt moment van beregening

Universiteit van Californië start een onderzoek met een robot die het watergehalte in bladeren meet in het veld.

Dat meldt het Duitse vakblad AgrarHeute. De testen gaan komend voorjaar van start. De robot neemt bladmonsters en meet het vochtgehalte in de bladeren. Volgens de onderzoekers in Californië krijgt de teler zo een goed beeld van de droge plekken op zijn land. Daar kan hij dan gericht beregenen of irrigeren. Dat zou veel water besparen.

Robot rijdt autonoom door het veld

De robot is ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), meldt AgrarHeute. De robot is met gps uitgerust en rijdt autonoom door het perceel. De machine plukt regelmatig een aantal bladeren en bepaalt het watergehalte. Als dat te laag is krijgt de teler een seintje.

Tot nu toe worden bodemsensoren gebruikt die het vochtgehalte rondom de wortels bepalen. Dat geeft een beeld of beregening nodig is of niet.