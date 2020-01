Onrust over afsluiten aardappelcontract

Consumptieaardappeltelers zoeken naarstig naar antwoorden op vragen over het verbod op chloorprofam (CIPC) in de bewaarschuren vanaf oogst 2020.

Er is geen maximum residu limit (MRL) bekend voor de periode na 8 oktober.

De onrust is groot, merken medewerkers van onder meer bewaarspecialist Tolsma-Grisnich en adviesbureau Delphy. “De enige oplossing, zolang er geen overgangs-MRL is, is geen contract met de verwerkende industrie tekenen”, stelt Paul Hooijman van Delphy. “Dat klinkt misschien vrij hard, maar als er niks gebeurt, dan sta je er straks alleen voor als teler en kun je geen kant op met je oogst. Chloor trekt overal in, dat is niet alleen een probleem voor telers; ook voor de industrie. Je krijgt het niet volledig weg met reinigen.”

“Telers bevinden zich in niemandsland”, merkt Paul den Engelsen van Tolsma. “Bouw- en verbouwplannen liggen stil, terwijl de akkerbouw daar eigenlijk volop mee bezig is nu. Wat wordt er van ze verwacht? Hoe reinig je je schuur? Dat soort vragen komen volop bij ons binnen.”

Verbod chloorprofam

De problematiek rondom chloorprofam zet de betrokkenen aan het denken, maar antwoorden zijn er nog niet. De norm is immers nog niet bekend. Den Engelsen: “Wel weer typisch voor Europa om wetgeving aan te passen, maar er geen praktisch passende technologie bij te hebben. Dat is zo jammer. Ontwikkeling kost geld. Het beleid is niet eenduidig, dus investeren is te risicovol.”

Niet gokken dat het wel goed komt

De vragen over CIPC beginnen nu volop te komen, merkt Hooijman. “Nu de oogstperikelen voorbij zijn ontstaat de onrust hierover. Het pootgoed voor het volgende seizoen moet worden besteld. De marge van de teelt is te klein om er zomaar een nieuwe schuur voor neer te zetten. Dat drijft de kostprijs enorm op. In 80 of 90% van de schuren wordt chloor gebruikt. Telers willen best investeren, maar dat moet wel worden betaald. Als ik aardappelteler was, zou ik niet tekenen zonder duidelijkheid in geschrift hierover. Niet erop gokken ‘dat het wel goed komt’.”

Alternatieve kiemremmingsmiddelen

Mechanische koeling zou een basis voor een oplossing kunnen zijn, weet Den Engelsen. Maar tot zo’n besluit overgaan, vraagt eerst om duidelijkheid over de huidige situatie. Ook wordt gekeken naar alternatieve kiemremmingsmiddelen.