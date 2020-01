NAV: kostprijscompensatie moet nog schepje bovenop

De eerste contractprijzen zijn bekend gemaakt door Aviko Potato, maar deze schieten ten opzichte van de kostprijsberekening van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) nog te kort.

Van der Heide: “Er moet een schepje bovenop om de gestegen kostprijs te compenseren. Het is een goede aanzet dat men zich realiseert dat de hele keten en uiteindelijk ook de consument moet meebetalen voor een eis die vanuit de maatschappij is ontstaan. Namelijk het wegvallen van kiemremmer chloorprofam. Maar er zit nog wel een gat tussen de prijs van Aviko Potato en onze berekening. De basisprijs van Aviko komt in week 17 uit op rond € 16,70 per 100 kilo voor de rassen Agria, Innovator, Zorba en Lady Anna. En wijzelf komen met onze voorbeeld-berekening in april uit op een kale kostprijs van € 19,20 per 100 kilo. Wij zetten daar bovenop een marge van 15% voor het risico dat de boer neemt en dan kom je op € 22,10. We maken in onze voorbeeldberekening geen onderscheid in rassen.”

De verwerkende industrie wil maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kostenstijging moet ook in de contracten worden doorgevoerd, volgens Van der Heide. En dit is een begin.

‘Eerder zekerheid nodig’

Het bleek op de aardappeldag in Dronten (27 januari) dat residu-eisen voor de kiemremmer chloorprofam nog ontzettend veel onzekerheden met zich meebrengt. Pas in het voorjaar 2020 komt er duidelijkheid of er een tijdelijke MRL-verhoging van chloorprofam komt. Verwacht wordt dat de nieuwe MRL voorjaar 2021 van kracht wordt.

Ik wil de autoriteiten oproepen om eerder meer zekerheid aan de sector te geven

Hylke Burnt, secretaris van de Vavi, zegt dat zonder MRL-verhoging misschien wel 50% van de bewaaraardappelen te veel residu bevatten. Juridisch gezien mogen die aardappelen niet worden verwerkt. Van der Heide: “Het kan niet dat de hele sector zo in onzekerheid wordt gelaten. Ik wil de autoriteiten oproepen om eerder meer zekerheid aan de sector te geven. Ook moeten de onzekerheid en kosten bij telers worden weggehaald. Dat kan opgelost worden met een tijdelijke MRL waar telers praktisch mee uit de voeten kunnen.”

Probleem van heel Noordwest-Europa

De risico’s die ontstaan met het verbieden van chloorprofam spelen niet alleen in Nederland. Het is een probleem van heel Noordwest-Europa. En er heerst ook onzekerheid bij buitenlandse telers, industrie en handel. “Op de NAV-ledenavond in Zeeland 27 januari waren zelfs telers uit België aanwezig om te horen hoe in Nederland met het chloorprofam wordt omgegaan.”