Suikerproductie bieten in België gelijk aan 2018

Afgelopen weken steeg het suikergehalte in de bieten ‘aanzienlijk’.

De suiker in de bieten in België zit op hetzelfde niveau als vorig jaar. Uit de proefrooiingen van Tiense Suikerraffinaderij blijkt dat de bieten nu 12,7 ton suiker per hectare in de wortels hebben zitten. Dat is gelijk aan de proefrooiing van eind augustus vorig jaar, meldt het Belgische bieteninstituut KBIVB. De wortelopbrengst ligt met 75,7 ton iets lager dan vorig jaar (75,8 ton). Maar het suikergehalte is met 16,76% iets hoger dan vorig jaar (16,73%). Daardoor ligt de suikerproductie vrijwel op hetzelfde niveau.

Opbrengststijging 177 kilo suiker per dag per hectare

Tiense Suikerraffinaderij heeft 3 proefrooiingen gedaan. Volgens het KBIVB zijn de bieten sinds de tweede proefrooiing van half augustus hard gegroeid. “De opbrengststijging is aanzienlijk in de laatste 2 weken en gemiddeld 177 kilo suiker per dag per hectare gedurende de maand augustus.”

De bieten zitten beter in het blad dan vorig jaar. Nu hebben de bieten gemiddeld 36,8 ton blad per hectare. Vorig jaar was dat slechts 29,2 ton. De verhouding tussen blad en wortel was vorig jaar 0,39 (bladgewicht gedeeld door wortelgewicht), nu is dat 0,49.

Volgens het KBIVB zijn er wel verschillen te zien tussen de suikerbieten per regio. “Ook de verschillen tussen percelen zijn soms erg groot.”