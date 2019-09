Snellere pootgoedproductie met microknollen

Het Koreaanse bedrijf E Green Global (EGG) ontwikkelde een systeem om pootaardappelen te vermeerderen met microknollen.

EGG introduceerde het systeem in Europa deze week op Potato Europe in het Belgische Kain. De basis voor de productie is hetzelfde als voor de productie van miniknollen, namelijk vitroplantjes afkomstig van geselecteerde aardappelknollen. De microknollen worden volgens EGG directeur Europa Epi Postma met een geheim procedé in een laboratorium geproduceerd. De knolletjes zijn 1 centimeter groot en wegen 1 gram. In Korea, China, Canada en de Verenigde Staten wordt dit systeem al in de praktijk op grotere schaal toegepast. De bedoeling is om het systeem in 2020 in Europa te introduceren.

De microknollen zien er uit als erwten. Ze kunnen met een zaaimachine gezaaid worden. - Foto: Henk Riswick

Volledige aardappelopbrengst

Een voordeel ten opzichte van miniknollen is volgens Postma dat het sneller gaat dan pootgoedvermeerdering via miniknollen. Het eerste jaar geven de microknollen al een volledige aardappelopbrengst. Net als bij miniknollen kunnen van ieder aardappelras microknollen geproduceerd worden.

Hoger drogestofgehalte

De microknollen hebben een hoger drogestofgehalte dan een normale aardappel, daardoor hebben ze een net zo grote groeikracht als een gewone pootaardappel. Door het speciale productieprocedé zijn de knolletjes fysiologisch allemaal even oud. Voor dat ze de grond ingaan, wordt de kiemrust doorbroken, waardoor er een egaal gewas uit groeit. De microknollen zijn zo stevig dat ze met een precisiezaaimachine gezaaid kunnen worden. Door de productieprocedé en de kiemrustbehandeling groet er 1 kiem uit de knol. Deze vertakt zich, waardoor er meerdere stengels uit groeien.