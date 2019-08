EU gaat meer suikerbieten oogsten

De EU produceert dit jaar 3,3% meer suikerbieten dan vorig jaar, ondanks dat het areaal met 5,1% is gekrompen ten opzichte van 2018.

Dat komt omdat de oogst vorig jaar door droogte zwaar tegen viel in Europa. De impact van de droogte is dit jaar kleiner, waardoor de EU straks toch meer suikerbieten gaat oogsten. Dat blijkt uit schattingen van de Europese Commissie. De lidstaten hebben de arealen aan Brussel gemeld. Daaruit blijkt dat de EU dit jaar 1,54 miljoen hectare suikerbieten telt, tegen 1,62 miljoen hectare vorig jaar.

112,8 miljoen ton bieten

Het Joint Research Center (JCR), het onderzoeksbureau van de Commissie, heeft schattingen gemaakt van de hectareopbrengsten per lidstaat. Daaruit volgt dat de EU dit jaar 112,8 miljoen ton bieten gaat oogsten, mits het groeiseizoen verder gemiddeld verloopt. Dat is 3,3% meer dan de 109,2 miljoen ton die vorig jaar van de akkers kwam. In 2017 oogstte de EU 143,1 miljoen ton bieten.

Effect hitte en droogte op hectareopbrengsten

Toch hebben de hitte en de droogte dit jaar wel effect op de hectareopbrengsten. In juni ging het JRC nog uit van een gemiddelde hectareopbrengst in de EU van 75,7 ton bieten. Deze week heeft het JRC dat verlaagd naar 73,9 ton. Vorig jaar lag de opbrengst in de EU gemiddeld op 69,2 ton. Het vijfjaarlijks gemiddelde bedraagt 75,2 ton.

Geen schatting van suikergehalte

Het JRC maakt geen schatting van het suikergehalte in de bieten. Vorig jaar was dat hoog vanwege het droge groeiseizoen. Daarom zal de suikerproductie in de EU waarschijnlijk niet veel afwijken van vorig jaar. In andere delen van de wereld daalt de suikerproductie wel. Marktbureau FO Licht verwacht dat in seizoen 2019-‘20 de wereldproductie 2,4 miljoen ton achter blijft bij het verbruik.