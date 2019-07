Phytophthora-risico van Zuid naar Noord

Het risico op verspreiding van de aardappelziekte phytophthora was de afgelopen dagen hoog in het Zuiden. De komende dagen is het hoog in de noordelijke teeltregio‘s.

“Zoals te verwachten met het buienverloop”, reageert Cor Rijzebol, senior technical expert van Dacom Farm Intelligence. Dacom levert wekelijks phytophthora-risicokaarten. Hiermee kunnen aardappeltelers inschatten of ze alert moeten zijn op de schimmelachtige ziekte.

Het infectierisico was de afgelopen dagen hoog in het Zuiden. Het Noorden is in de loop van deze week aan de beurt.

Deze week vallen vooral maandag 29 juli en vrijdag 2 augustus op. Maandag vanwege de vele rode stippen in het hele Zuiden, vrijdag vanwege de rode stippen in het Noorden. Woensdag 31 juli en zaterdag 3 augustus zijn de dagen met veelal lichtgroene stippen, wat betekent dat phytophthora weinig kans maakt zich te verspreiden.

Phytophthora krijgt geen kans door warmte

Door de zeer zonnige voorgaande week en zonnige dagen van deze week is het in principe rustig op phytophthora-gebied, zegt Paul Hooijman van adviesbureau Delphy. “Een week of 3 geleden vroeg de bestrijding wel aandacht, omdat het toen natter was. Maar nu krijgt phytophthora geen kans, de zon brandt het zo weg.”

Aandacht verleggen naar knolbescherming

De noodzaak van bestrijding hangt af van het weer. Aangezien de voorspellingen onzeker zijn, is het lastig om een middelenplanning te maken. De aandacht moet in elk geval steeds meer liggen op de knolbescherming. Alternaria-bestrijding kan hieraan worden toegevoegd. Daar waar veel neerslag is gevallen, kunnen eventueel beschadigingen aan planten ingangen zijn voor ziektes. Ook een aandachtspunt.