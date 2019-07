OM: Aardappelhandel vatbaar voor witwassen

De Dienst Landelijke Recherche en Fiscale Inlichtingen en Opsporingdienst (FIOD) heeft deze en vorige week doorzoekingen gedaan bij 3 ‘agri-handelaren’ in Zeeland en Noord-Holland, op verdenking van witwaspraktijken.

Dat meldt het Openbaar Ministerie in een persbericht en concludeert daarin dat de aardappel- en uienhandel vatbaar is voor het witwassen van crimineel geld.

€ 150 miljoen aan contant geld aangenomen

Van 2014 tot begin 2019 is er bijna € 150 miljoen aan contant geld door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren aangenomen. Hiermee overtreden ze vermoedelijk de anti-witwaswet, die bedrijven verplicht om contante betalingen vanaf € 10.000 te melden.

‘Boodschappentassen vol’

Het OM zegt dat de handelaren ‘boodschappentassen vol’ contant geld hebben aangenomen, voor de handel met landen in West-Afrika. De administratie van de bedrijven is in beslag genomen. Ook de accountants van de bedrijven zijn gevraagd om de boekhouding van de handelaren te overleggen. Een aantal banken en accountants heeft verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland).

Bedrijven lenen zich voor constructies

De handelaren accepteren het contante geld omdat er geen goedwerkend bancair systeem zou zijn met landen als Mauritanië. Desgevraagd willen handelaren in uien en/of aardappelen niet veel kwijt over de kwestie, maar een enkeling herkent wel het beeld dat de handel met Afrika soms lastig kan zijn, omdat er dus geen of weinig banken zijn en het moeilijk is om aan geld te komen.

Dit nieuws werpt z’n schaduw over de gehele aardappelhandelsector

Hilke Brunt van de Vavi

Het beeld dat het OM schetst over de sector, herkent Hilke Brunt van de Vavi (Vereniging voor Aardappelverwerkende Industrie) niet. “Wij handelen niet in rauwe aardappelen met andere landen. Maar dit nieuws werpt wel z’n schaduw over de gehele aardappelhandelsector. Dat is jammer.”

Zicht op geldlopers en ondergrondse bankiers

Het onderzoek gaf volgens het OM zicht op geldlopers en ondergrondse bankiers die vermoedelijk crimineel geld naar de Nederlandse aardappel- en uiensector laten stromen. De bedrijven lenen zich met deze constructies voor het witwassen van misdaadgeld, aldus het OM. Zo levert een klant in bijvoorbeeld Mauritanië geld in bij een Afrikaanse makelaar, die contact opneemt met een collega-‘broker’ in België of Nederland. Deze brengt contant geld dat vermoedelijk uit misdaad afkomstig is bij de Nederlandse handelaren, aldus het OM. Banken accepteren stortingen van het geld in beginsel, omdat er een verklaring voor is: daadwerkelijk geleverde aardappelen of uien.

Soepeler regels

Doordat de regels voor contante betalingen in Nederland soepeler zijn dan in EU-landen als België en Frankrijk, is het voor criminelen aantrekkelijk om hier contant geld wit te wassen, stelt het OM. Begin deze maand kwamen de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid met voorstellen die witwassen krachtiger moeten tegengaan. Zo wordt het handelaren verboden meer dan € 3000 contant aan te nemen.